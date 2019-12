Bugár o obvinení Fica, Kisku či Trnku: Vďaka tejto zmene sa veci pohli

Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár hodnotí pozitívne, že polícia sa nebojí ísť aj do najvyšších pozícií v prípade vznesenia obvinení.

Spomenul napríklad obvinenie predsedu vládneho Smeru-SD Roberta Fica, exprezidenta Andreja Kisku či bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Bugár si však nemyslí, že hneď po vznesení takýchto obvinení bude dôveryhodnosť ľudí voči výkonu spravodlivosti na Slovensku vysoká. V rozhovore pre TASR tiež uviedol, že veci sa pohli dopredu aj vďaka tomu, že došlo k zmene spôsobu výberu policajného prezidenta.

"Som absolútne spokojný, lebo je vidieť, že sa ničoho neboja," zhodnotil Bugár prácu polície v súvislosti s obvineniami verejných činiteľov, medzi ktorými je okrem Fica a Dobroslava Trnku napríklad aj exprezident Kiska. Pripomenul, že po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa podarilo prijať novelu o zmene voľby policajného prezidenta. "Nový policajný prezident začal čistiť aj Národnú kriminálnu agentúru (NAKA), niektorí museli odísť, a tým sa uvoľnili ruky aj NAKA. Dá sa povedať, že teraz dozrieva ovocie toho zákona," skonštatoval pre TASR šéf Mosta-Híd.

Súčasný policajný prezident Milan Lučanský je podľa Bugára "neodvolateľný". "Nemusí odolávať žiadnemu politickému tlaku, ani počas tejto vlády, ani počas nasledujúceho tri a pol roka nasledujúcej vlády," povedal s tým, že Lučanský si svoju prácu robí veľmi slobodne. "Preto je vidno, že niektorí vyšší ústavní činitelia, aj politici, ale aj iní, sú obvinení, prípadne, iní sa vyšetrujú. Čistí sa týmto spravodlivosť," doplnil.

Dôveryhodnosť voči práci polície podľa Bugára klesala, pretože nekonali orgány činné v trestnom konaní. "Keď začnú konať, stále je pochybnosť, či to nerobia naoko. Ak by sme teraz merali dôveryhodnosť ľudí, nemyslím si, že by bola väčšia. Musí sa to ustáliť," povedal Bugár. Pokiaľ budú ľudia vidieť a veriť tomu, že polícia či súdy konajú a sudcovia, ktorí tam nepatria, budú preč, v tom momente bude podľa neho dôveryhodnosť vyššia.