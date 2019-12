Predpoveď o ďalšej sezóne NHL: Stanley Cup pre Colorado a koniec slovenského veterána

Trio hokejových štyridsiatnikov Patrick Marleau, Joe Thornton a Zdeno Chára v roku 2020 ukončí svoje kariéry.

Aj táto veta figuruje v predpovediach amerického novinára Josha Wegmana na rok 2020. Priniesol ju aj portál slovaknhl.sk.

"Je ťažké si predstaviť, že Marleau a Thornton odohrajú obaja ešte jednu sezónu. V tej aktuálnej nahrali dovedna iba 23 bodov a ich dlhoročná vláda sa skončí rovnako ako celé San Jose bez zisku Stanleyho pohára," uviedol Josh Wegman, cituje ho portál thescore.com.

Čo sa týka kapitána Bostonu Cháru, Wegman tvrdí, že aj najstarší z tohto tria, ktorý v marci oslávi už 43 rokov, prehodnotí svoje priority.myslí si Wegman. Ak by sa táto predikcia naplnila, Chára by ukončil kariéru po neuveriteľných 22 sezónach v NHL. V aktuálnom súťažnom ročníku dosiaľ v 37 zápasoch nazbieral 13 bodov za 5 gólov a 8 asistencií a je stabilnou súčasťou defenzívy Bruins.

V predpovediach amerického novinára figuruje aj ďalšia odvážna predpoveď o zisku Stanleyho pohára pre tím Colorado Avalanche. "Je pozoruhodné, ako sa Colorado vyrovnalo s absenciou svojich kľúčových hráčov Rantanena a Landeskoga počas ich zdravotnej prestávky. Nedávno tímu chýbal aj mladý progresívny obranca Cale Makar a na výsledkoch sa to vôbec neodrazilo negatívne. "Avalanche naďalej víťazia s Nathanom MacKinnonom ako ofenzívnym lídrom. Ak budú takto pokračovať až do play-off, tam môžu byť svojou rýchlosťou, hokejovými zručnosťami, ale aj hĺbkou kádra veľmi silným protivníkom pre každého. Navyše generálny manažér Joe Sakic má dostatočný kapitál na to, aby urobil veľký nákup hneď na úvod prestupového obdobia. Ak Avalanche prekonajú obhajcu titulu St. Louis Blues, otvorí sa im na západe cesta do finále Stanleyho pohára," myslí si Wegman.

Okrem toho zámorský hokejový znalec predpovedá, že jednotkou draftu sa stane kanadský stredný útočník Quinton Byfield a že Boston podpíše dlhodobú zmluvu s útočníkom Taylorom Hallom. Rovnako si myslí, že do konca sezóny sa vráti na súťažný ľad kontroverzný obranca Dustin Byfuglien, ktorý pomôže Winnipegu dostať sa do play-off.