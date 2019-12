Premiér Pellegrini bilancuje rok 2019: Iba zjednotená krajina sa môže posúvať vpred

Ak bude na Slovensku naďalej prevládať malicherný politický boj pred hľadaním vnútrospoločenskej jednoty, krajina začne stagnovať.

V rozhovore pre TASR na to upozornil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Pri bilancovaní končiaceho sa roka, ale i vízii budúcnosti preto zdôrazňuje konsenzus v základných záujmoch štátu, ktorý Slovensko posunie vpred. V tejto súvislosti prezentuje i to, o čom má byť zodpovedná zmena, ktorú chce ako politik a zástupca ľavicovej strany presadzovať v ďalších rokoch. Premiér sa vyjadruje i k spolupráci s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a vzťahoch so svojím straníckym šéfom, odpovedá i na to, či podľa neho môže po voľbách nastať patová situácia.

V novoročnom príhovore ste rok 2018 označili za rok v znamení "skúšky demokratickej vyspelosti". Poukázali ste pri tom na polarizáciu spoločnosti a zároveň na potrebu spoločne čeliť výzvam, s ktorými je Slovensko konfrontované. Ako by ste, aj z tohto pohľadu, charakterizovali tento rok?

Pri svojom nástupe do funkcie som si vytýčil naplnenie troch základných priorít. Vyšetrenie vraždy dvoch mladých ľudí, napravenie pošramoteného renomé SR po vražde a stabilizáciu vnútropolitickej scény. Po mojej iniciatíve došlo k personálnej obmene Policajného zboru pod vedením ministerky Sakovej (Smer-SD). Polícia slobodne koná v zmysle "padni, komu padni". Návrhmi vládnych zákonov som prispel k očiste súdov a prokuratúry, ktoré majú teraz mechanizmy na vysporiadanie sa s tými, ktorí vo funkcii zlyhali. Treba zdôrazniť, že vražda dvoch mladých ľudí je vyšetrená a čoskoro vrahovia, ako aj potenciálny objednávateľ budú stáť pred spravodlivým súdom. V súvislosti s napravením zahraničnopolitického renomé Slovenskej republiky som uskutočnil celý rad zahraničných návštev. Mal som prijatia v Bielom dome, v Moskve, rokoval som s čínskym premiérom, a absolvoval som rokovania na úrovni EÚ, NATO, hovoril som na konci roka so Svätým otcom v Ríme a absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OSN. Sme rešpektovanou krajinou, ktorú čakajú nové výzvy, na ktoré sa treba pripraviť. Máme za sebou úspešných 26 rokov existencie. Ale svet okolo nás sa mení. V ekonomickej, bezpečnostnej a sociálnej rovine a iba pripravení na tieto výzvy môžu zachytiť tento trend. Preto ponúkam zodpovednú zmenu. Postavenú na novom štýle vládnutia opierajúceho sa o fakty, predvídateľnosti a vnútropolitickom konsenze. Ak nepochopíme na Slovensku, že je čas prestať politicky bojovať a hľadať konsenzus, ktorý nás vždy posúval vpred, začneme stagnovať. Tento rok by som nazval silne sociálnym, ale aj rokom nových výziev pre politikov a celú spoločnosť.

Je spoločnosť ešte viac polarizovaná, samozrejme i s blížiacimi sa voľbami?

Vnútropolitický konsenzus v základných záujmoch štátoch, bol tým, čo nás posúvalo vpred. Pripomínam vstup do EÚ a NATO, hovorím o vstupe do schengenu a prijatí eura. Ak sa chceme posunúť ďalej, je potrebné ho obnoviť. To je naša zodpovednosť voči štátu a ľuďom, ktorí tu žijú. Naša spoločnosť starne, nastupuje digitalizácia, mení sa trh práce, chýbajú profesie. Politická scéna je rozhádaná, bojuje medzi sebou, radikalizuje sa politický slovník a v kúte čaká na svoju príležitosť extrémizmus. Ten tvrdí, že demokracia ako systém zlyháva, čo potvrdzujú hádky politikov. Nehovoríme o témach, ktoré sa týkajú bytostne Slovenska a iba riešime, kde sa kto, kedy a s kým stretol. Poďme hovoriť o budúcnosti tejto krajiny a čo chceme priniesť. Tak si ja predstavujem zodpovednosť za krajinu a jej zmenu.

Špekulovalo sa o vyostrených vzťahoch medzi vami a predsedom strany Robertom Ficom. Často vás obviňovali a stále obviňujú z toho, že ste v područí Roberta Fica, že nie ste v rozhodnutiach predsedu vlády úplne autonómny...

Je prirodzené, že v demokratickej strane, akou je Smer-SD sa diskutuje o smerovaní, o riešení problémov a na základe toho vzniknú rôzne pohľady a názory. Svoju politiku nestaviam na lacnom marketingu, ale trpezlivo presadzujem zmeny, ktoré nie sú vidieť okamžite, ale postupom času prinesú výsledky. Výsledky, ktoré sú viditeľné.

Nepodarilo sa vám presadiť reformu nemocníc. Nie je to dôkaz toho, že hoci ste premiér vy, silnejšie, až rozhodujúce slovo má stále predseda Fico, ktorý bol od začiatku proti reforme v tejto podobe a aj uspel?

Reforma je pripravená. Som zodpovedný politik a posunúť ju v predvolebnom období do parlamentu by bolo obrovské riziko. Som presvedčený, že po voľbách bude jednou z dôležitých agend akejkoľvek vlády.

Nepodarilo sa presadiť ani obrannú a bezpečnostnú stratégiu. Vláda ju prijala, do parlamentu sa ani nedostala. Nie je problém, že ju parlament neodobril?

Vláda tieto dokumenty schválila. Počkajme si na výsledky vo voľbách a určite nová vláda prijme programové vyhlásenie, ktorého filozofia sa odzrkadlí aj na obsahu bezpečnostnej a obrannej stratégie, ktoré nový parlament schváli.

Ako hodnotíte s odstupom času výsledok prezidentských volieb? Aká je spolupráca s prezidentkou Zuzanou Čaputovou?

Prezidentské voľby v druhom kole ponúkli silných kandidátov a ľudia rozhodli. Som veľmi rád, že do druhého kola sa nedostal predstaviteľ extrémizmu, a to považujem za dobrý signál pre Slovensko aj pred nastávajúcimi parlamentnými voľbami. Spolupráca s pani prezidentkou je konštruktívna a každý z nás sa snaží napĺňať svoj mandát zodpovedne voči občanom. Som veľmi rád, že pani prezidentka sa sústreďuje, na rozdiel od jej predchodcu, na dobrú prezentáciu SR vo svete.

Predvolebný rok poznačil aj vzťahy v koalícii. Z úst Andreja Danka (SNS) sa často vzniesla kritika aj na vašu adresu v zmysle "urobte si poriadok na vláde". Poznačili tie posledné mesiace, a aj tieto výroky a naznačenie nezhôd v koalícii, vzťahy priamo vo vláde?

Vyjadrenia predsedu SNS vnímam ako súčasť predvolebnej kampane. Vláda a koalícia prijala celý rad opatrení zvyšujúcich kvalitu života občanov. Uprednostňujem prezentáciu výsledkov našej spoločnej práce, než zbytočné útoky, ktoré nič pozitívne neprinášajú.