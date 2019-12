Chalani z Dukly Banská Bystrica vymenili bicykle za štúdio: Prvý vianočný rap cyklistov!

Členovia kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica pripravili svojim fanúšikom originálny darček.

Profesionálni slovenskí cyklisti na chvíľu vymenili bicykle za nahrávacie štúdio a v spolupráci s mladým raperom Marksom Parničanom naspievali rapovú pesničku. „My sme Dukla, my sme jeden tím. My sme Dukla, neúspech nás neodradí. My sme Dukla, my sme stále odhodlaní.“ Text je o tíme, jeho členoch, ich špecifickej úlohe a vlastnostiach, aj o materiáli, ktorý pomáha cyklistom na ceste za UCI bodmi.

"Pred tromi rokmi sme v predvianočnom čase natočili prvý vianočný videoklip so superstáristkou Paulínou Ištvancovou, mal obrovský úspech. Potom sa zrodila myšlienka urobiť pesničku, ktorá by sa stala akousi našou hymnou, v ktorej by zároveň cyklisti vystupovali, text priamo s nami súvisel. To, že sa to nakoniec udialo takto, bolo náhlou zhodou okolností a myslím, že výsledok je skvelý, na športovom slovenskom poli absolútne ojedinelý. Veríme, že sme všetkých fanúšikov cyklistiky i športu zabavili vo vianočnom čase a týmto prajeme všetkým krásne sviatky. My už opäť zarezávame tvrdo v príprave,“ priblížil zrod piesne Martin Fraňo, športový riaditeľ.

„Som študentom masmediálnej fakulty v Trnave a keď ma jedna vyučujúca, ktorá Duklákom robí PR, oslovila s myšlienkou podieľať sa na tomto projekte, úprimne som sa potešil. Robil som už síce niekoľko podobných projektov, no tento bol pre mňa určite najkomplikovanejší, v dobrom slova zmysle. Na to, že stáli za mikrofónom prvýkrát, ma mnohí naozaj prekvapili. Tak ako v štúdiu, tak aj pri natáčaní vládla po celý čas pohodová atmosféra,“ povedal po úspešnom predstavení klipu Marko Marks Parničan, zostavovateľ textu a spevák. Premiérovo ju Dukláci predstavili na tohtoročnom galavečere Zlatý pedál.