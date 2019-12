Kto by nepoznal súťažno-zábavnú šou RTVS Záhady tela, ktorá je nielen o zdraví, no odhaľuje aj množstvo mýtov o ľudskom tele? Jedným z jej hosťov bol aj známy herec Lukáš Latinák, ktorý v relácii predviedol svoje výnimočnosti. Aj on má však z času na čas problém s istou časťou svojho tela, no ak by ste tipovali, že sú to oči, ste na omyle. Obľúbeného herca trápi čosi celkom iné