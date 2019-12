Malá Karina bojovala v ruskej tajge o život: Teraz vyhrala súťaž krásy

Pred piatimi rokmi bojovala o život v hlbokom lese, teraz šokovala svet opäť.

Zahraničný portál Mirror informuje o ruskom dievčatku, ktoré sa v auguste 2014 vydalo so svojim otcom do lesa, on však o tom, že ho dcérka nasleduje netušil.

Po dlhej a namáhavej pátracej akcii našiel vychudnuté bosé dievčatko záchranár Arty Borisov ticho sediac v hlbokej tráve. Jej ruky a nohy boli do krvi poštípané hmyzom. „S plačom ma požiadala o vodu a akékoľvek jedlo“, povedal Arty.

Teraz už 10-ročná hrdinka študujúca balet 560 kilometrov od domova šokovala svet opäť. Stala sa víťazkou ruskej detskej súťaže krásy. Karina so sľubnou kariérou baletky získala v internetovom hlasovaní najviac hlasov, a tak vyhrala Mini Miss contest. Táto súťaž jej zabezpečila post mladej ambasádorky pre Yakutsko, najchladnejšie neobývané miesto na svete.

Po tomto víťazstve bola desaťročná Karina pozvaná do Moskvy na stretnutie so svetovo známym tanečníkom Nikolayom Tsiskaridzem, rektorom svetovej Vaganova Academy. Zdá sa tak, že jej sen stať sa baletkou a tancovať Labutie jazero má na dosah ruky.

Okrem toho Karina ovláda tri jazyky, angličtinu, jakutštinu a ruštinu, má talent na matematiku a celkovo, v škole sa jej veľmi darí.