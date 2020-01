Hlohovčania opäť objavili čaro filmov v kine: To, čo sa stalo po rekonštrukcii, tam nebolo už 4 roky!

Kino Úsmev v Hlohovci navštívilo po jeho rekonštrukcii za päť mesiacov viac ľudí ako predtým za štyri roky.

Vyššie boli aj tržby. Podľa primátora Miroslava Kollára prišlo za päť mesiacov na 213 filmových predstavení 10 834 divákov a tržby presiahli 50-tisíc eur. „Ľudia to využívajú, priemerná návštevnosť je 50 ľudí, a to tam nedávame len tie trháky. Ale sú aj filmy, kde je sála pre tristo ľudí vypredaná. Teším sa z toho, pre toto sme to robili,“ dodal Kollár.

Kino Úsmev v Hlohovci má za 700-tisíc eur zmodernizovaný interiér s novými sedadlami, akustickým obkladom, vymenenú elektroinštaláciu, vzduchotechniku, osvetlenie, rozvody vody, kompletne nové sú toalety, úpravami prešlo aj pódium. Má tiež digitálnu premietaciu techniku. V kine v centre Hlohovca sa začalo premietať ešte v tridsiatych rokoch minulého storočia, po najnovšej modernizácii slúži nielen na premietanie filmov, ale aj ako sála na rôzne iné kultúrne aktivity.