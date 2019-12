Dva roky od vyčíňania šialeného strelca v Hurbanove: Nikol po smrti priateľa († 29) urobila radikálny krok

Dva roky plné bolesti! Začiatkom decembra to boli už dva roky, čo Ján († 61) s puškou v ruke vyčíňal v bare v Hurbanove. Čašníčka Nikol (23), ktorú chcel zastreliť, ako zázrakom prežila, no jej priateľ a ochranca Dávid († 29) leží na cintoríne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vyšetrovanie je prerušené, lebo vrah spáchal samovraždu. Rodiny, ktoré jeho besnenie poznačilo, sa s tým dosiaľ nevyrovnali.

Krutý osud zasiahol dve rodiny - obete Dávida i vraha Jána. Ani po dvoch rokoch nedokážu o udalosti hovoriť. „Prepáčte, radšej nie, nechcem o tom hovoriť,“ povedala Dávidova matka Dana a rozplakala sa. Niekoľko mesiacov po nešťastí jej bolo ľúto, že Nikol za nimi neprišla a nepovedala, čo sa v tú noc vlastne stalo. Tak zúfalo to potrebovala počuť z jej úst. Nedočkala sa doteraz. „Nie, nič nám nepovedala. Je to stále hrozne ťažké, hrozne,“ dostala zo seba v slzách.

Nikol (23) sa rozhodla opustiť nielen rodné mesto, ktoré jej stále pripomínalo jej lásku Dávida, ale aj Slovensko. Usadila sa v Prahe. „Je v poriadku, áno, je v Prahe, ale nechce o tom hovoriť,“ bolo všetko, čo povedala jej matka Klaudia. Bar, v ktorom sa streľba odohrala, je zavretý. Udalosť spred dvoch rokov už nič nepripomína.

Muž, ktorý sa podľa jeho známych a susedov nevedel zmieriť so smrťou milovanej manželky, sa nikdy nesprával agresívne. V noci na 7. decembra 2017 sa však zmenil na ohavného netvora. V bare, kde si dal pár drinkov, sa začal správať nepríjemne. Po hádke odišiel, ale iba preto, aby si vzal pušku, ktorú mal ako poľovník v legálnej držbe. Na ceste späť do baru jeho auto skončilo v poli, ale ani to ho neodradilo od hrozného činu a v treskúcej zime prešiel niekoľko kilometrov peši.

V bare najprv namieril na čašníčku Nikol, ktorá ako zázrakom prežila. Jej priateľ Dávid († 29) sa ju snažil brániť, a keď sa schovala za barový pult, vybehol von. Ján v domnienke, že je mŕtva, sa rozbehol za ním. Na schodoch pred barom ho zastrelil, vrátil sa dnu, namieril zbraň na svoju hlavu a vystrelil. Nikol skončila v nemocnici.

Vraha i jeho obeť pochovali v rovnaký deň, Jána vedľa jeho manželky vo Véku a Dávida na cintoríne v Hurbanove. Dvaja synovia Jána nechápavo stáli nad hrobom otca a nedokázali pochopiť, čo sa stalo. Nikol pomáhali psychológovia spamätať sa zo straty muža, s ktorým si chcela založiť rodinu. „Trestné stíhanie bolo zastavené, lebo páchateľ je mŕtvy. Zastrelil sa na mieste činu,“ povedala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.