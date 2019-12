V Tatrách sa najprv oteplilo, potom prišiel víchor, ale už sa lyžuje: Lepší darček ako sneh ani nemohli dostať

V Tatrách sa začína hlavná sezóna! Na Druhý sviatok vianočný začali do hotelov, penziónov a apartmánov prichádzať hostia, ktorí si sem prišli užiť zimu. Majú sa na čo tešiť. Ešte na Štedrý večer to na tatranských svahoch na lyžovačku nevyzeralo, ale príroda to už zariadila.

V predchádzajúcich dvoch dňoch napadlo takmer 30 centimetrov prírodného snehu. A to ešte celé dni naplno pracovali zasnežovacie zariadenia. „Niekoľko dní pred Štedrým dňom intenzívne pršalo a kvalitne pripravené svahy nám doslova odplavila voda. Aby toho nebolo dosť, na Štedrý deň prišla víchrica a zvyšný sneh nám strhávala zo svahu a na svah nám popadali stromy a polámané konáre. Navečer sa to upokojilo a my sme mohli začať čistiť lyžiarske svahy. Otvoriť galériu Na Solisku vypomáhali snežné delá. Zdroj: iglu Našťastie v noci prišiel mráz a mohli sme začať zasnežovať,“ neskrýva radosť vedúci lyžiarskeho strediska na Štrbskom Plese Peter Tomko. Snehu ďalej pribúda, aj prírodného, aj technického. neskrýva radosť vedúci lyžiarskeho strediska na Štrbskom Plese Peter Tomko. Snehu ďalej pribúda, aj prírodného, aj technického. Oplatilo sa prísť „Keď ostatní rozbaľovali darčeky, my sme doodpratávali svah od polámaných konárov. Pre nás ako darček pod stromček prišiel podvečer na Štrbské Pleso mráz,“ hovorí Martin Kušnír. „Celou cestou sme šli z Bratislavy zelenou krajinou, skoro ako na Veľkú noc. Až tu to začalo byť biele. Okamžite sme sa ubytovali, zobrali lyže a išli na svah. Je to naša prvá lyžovačka túto sezónu,“ prezradila Katka (33) z Bratislavy, ktorá na Solisko prišla s priateľom Jozefom (35). Otvoriť galériu Jozef (35) a Katka (33) z Bratislavy si na Solisku vychutnávali prvú lyžovačku Zdroj: iglu Chvalabohu, príroda nám doniesla krásny vianočný darček a lyžovačka sa môže začať,“ teší sa aj chatár z Chaty pod Soliskom Milan Štefánik (45). „Okrem služieb na chate máme pre lyžiarov aj snežný bar na Furkote. No pred pár dňami to vôbec nevyzeralo na zimnú sezónu.teší sa aj chatár z Chaty pod Soliskom Milan Štefánik (45).