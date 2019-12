Rodina Ingrid z prešovského paneláka: Ako prežili vianočné sviatky?

Prvé zvláštne Vianoce! Ingrid Garajová Valentová (44) bývala s mamou Martou (75), tromi deťmi a psíkom na treťom poschodí teraz už neexistujúceho prešovského činžiaka.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Po tragickom výbuchu plynu presne na Mikuláša prišli o všetko. Spája ich však silné rodinné puto, láska a nádej. Najkrajšie sviatky roka prežili v náhradnom byte a tešili sa aj z maličkostí, lebo sú hlavne živí a zdraví.

Pri pohľade na ruiny sa Ingrid premietol celý život. Spomienky na hrôzy a skazu, žiaľ prevládali, lebo sú ešte príliš čerstvé. „Tu už bývať nikdy nechceme! Je nám ľúto straty strechy nad hlavou, no na druhej strane - žijeme a ideme ďalej. Je to aj vďaka tým, ktorí nám v našej zložitej situácii pomohli s náhradným bytom, šatstvom, nábytkom, potravinami a aj finančne. Teraz máme v podstate všetko, čo potrebujeme. Dokonca aj stromček s ozdobami, ale netajím, že sú to také zvláštne Vianoce,“ prezradila dojatá mama troch detí s tým, že pomoc im poskytli známi aj neznámi ľudia i mesto. Do školy síce deti majú teraz podstatne ďalej, no dôležitejšie je, že sú všetci nažive.

Čo ich potešilo

Jej syn Richard (16) a dcéra Nicol (13) sa venujú kickboxu, Isabel (11) zasa tancu. Najstarší syn je dokonca majstrom Slovenska a popri športe hrá aj na gitare! O tú však prišiel, lebo zhorela v byte. „Dostal som druhú a som veľmi šťastný. Už sme sa aj stretli s tými, ktorí prispeli, aby sme sa postavili na nohy. Bolo to veľmi dojímavé. Všetkým ďakujeme, a aj našim spolužiakom, ktorí sa pre nás vyzbierali po päť eur,“ povedal Richard. Z darčekov od dobrých ľudí sa teší aj Nicol, ktorá nám ukázala ten najväčší - počítač, lebo o ten pôvodný prišla tiež. Najmladšia Isabel dostala nové tenisky, aby mohla tancovať.

Súčasná situácia jej však pripomína skôr akýsi zvláštny výlet. Zakaždým, keď si totiž povedia, že idú domov, vlastne smerujú len k dočasnému bývaniu.uviedla babka Marta, ktorú v osudnú chvíľu po explózii plynu z bytu cez balkón vyťahovali plošinou do bezpečia hasiči. „Začíname odznova. Prežívame smutno-veselé Vianoce, no veríme, že už budú len tie krajšie!“ verí spoločne táto prešovská rodina.