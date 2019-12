Opäť sme posúvali svoje hranice a ambície: NAJ rekordy Slovenska

Zapísali sa do histórie. Našinci rekordy piekli, zbierali, skladali alebo prekonávali svojou šikovnosťou. Tento rok komisár Igor Svítok evidoval vyše 180 požiadaviek na zápis do Knihy slovenských rekordov, no zbierka počinov v netradičných disciplínach sa reálne rozšírila o vyše 90 zápisov.

Miroslav Kyjovský (70) je oficiálne najdlhšie slúžiacim Mikulášom u nás. Banskoštiavničan rozdáva radosť a darčeky už 52 rokov. Do červeného kostýmu sa prezlieka už od svojich 17 rokov. Odvtedy obdaril balíčkami tisícky detí. Kedysi však robil socialistického deda Mráza a aby bol aspoň trochu uveriteľný, za dobráckeho deduška sa musel maskovať. Dnes je to už klasický biskup s tradičnou berlou, ktorý má prirodzenú bielu a hustú bradu. Tohto roku sa opätovne dostal do Knihy slovenských rekordov, prvý zápis v nej mal už v roku 2017. Chlebový vianočný stromček Nitra, 16.10.2019 „Naši pekárski majstri spotrebovali na prípravu stromčeka 154 kg múky, 3 kg soli, 1,8 kg droždia, 2,8 kg kvasu a 99 litrov vody. Na jeho príprave usilovne pracoval tím 14 skúsených pekárov," prezradila manažérka prevádzky Zdenka Klimeková. Výsledok stál za to! Nitrianski pekári stvorili 188 cm vysoký vianočný stromček z chlebového cesta, na ktorom pracovali až 32 hodín. Dielo v číslach výška: 188 cm šírka: 142 cm vrstvy: 18 príprava: 32 hod.

šírka: 142 cm

vrstvy: 18

Najdlhšia servítka Ruská, 17.9.2019 Pre svoju záľubu Antóniu Kozákovú (45) ľudia nevolajú inak ako Servítková Tonka. V zbierke má vyše 104-tisíc papierových servítok, ktoré intenzívne zbiera od roku 1997. Na konte má už aj tri zápisy v Guinnessovej knihe svetových rekordov a neuveriteľných 9 slovenských. Tento rok jej pribudol aj unikátny kúsok. Vlastní totiž suverénne najdlhšiu servítku na Slovensku, ktorá má neuveriteľných 12 m. Doteraz v zbierke kraľovala 117 cm dlhá servítka. Kreslo pre obrov Vigľaš-Pstruša, 4.10.2019 „Tento materiál má svoju dušu, stačí ju objaviť," hovorí drevorezbár. Kreslo s motívmi rýb je najväčšie, aké na Slovensku vyrobili, vysoké je 183 cm so šírkou na sedenie do 70 cm. Stolár ho vyrezal z jedného kusa dreva. Miroslav Paučo z Hriňovej narába s nástrojmi tak, že z dreva vyčaruje hotové unikáty. Najpočetnejší zjazd Vysoké Tatry/Štrbské pleso, 24.3.2019 Na najpočetnejšom zjazde na lyžiach sa zúčastnilo až 285 lyžiarov, ktorí sa postupne za sebou spustili dolu svahom a vytvorili pohybujúci sa rad. Ukázali športového ducha. Zápis do knihy slovenských rekordov priniesol 6. ročník Žampa Cupu, počas ktorého sa na Štrbskom plese konali jedinečné preteky.