Šebestová a Ďurica: Pokus o návrat?! Vianoce trávili spolu, misska vytasila pod stromčekom bujný výstrih

Spojila ich opäť rodina a sviatky! Misska Magdaléna Šebestová (36) len nedávno exkluzívne Novému Času priznala rozchod s futbalistom Jánom Ďuricom (38).

A hoci je ich láske koniec, obaja sa snažia byť tými najlepšími rodičmi ich malej dcérky Ninky (4). Expartneri sa stretli za jedným stolom počas štedrej večere a pôsobili ako šťastná rodina. Vrátia sa ešte k sebe?!

Kedysi zamilovaný párik Šebestová a Ďurica si prešli rozchodom už dávnejšie. A hoci sa o ich kríze v partnerstve hovorilo už dávno, obaja zaryto mlčali. Magda otvorila svoju trinástu komnatu len nedávno, keď priznala problémy. Snaha zachrániť vzťah však nevyšla a sexica Novému Času pred časom potvrdila koniec. „Už dlhšie netvoríme pár a snažíme sa byť len dobrými rodičmi našej dcérke,“ povedala Šebestová.

Tá najnovšie uverejnila na svojom profile vianočný fotku, z ktorej ide rodinná pohoda. „Ak máš rodinu, ktorá ťa miluje, pár dobrých priateľov, jedlo na stole a strechu nad hlavou, si bohatší, ako si myslíš,“ napísala na sociálnej sieti Magda, ktorá na sviatočný večer v kruhu blízkych zvolila poriadne odvážny výstrih. Napriek tomu, že s futbalistom už oficiálne netvorí pár, on na fotke nechýbal. Je teda isté, že expartneri spoločne strávili Štedrý večer s celou svojou rodinou.

Stále je pre nich najdôležitejšia dcérka Ninka, ktorej chceli aj po rozchode vytvoriť tie najkrajšie Vianoce s obidvoma rodičmi. Je však v hre aj možnosť, že by sa kedysi zaľúbenci vrátili k sebe? Nový Čas kontaktoval atraktívnu brunetku, no tá sa do uzávierky k otázkam nevyjadrila.