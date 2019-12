Andy Kraus po narodení dcérky: Chystá dôležitý životný krok

Po dieťati plánuje svadbu! Scenárista Andy Kraus (52) si v poslednom čase užíva čerstvo narodenú dcérku Adelku, ktorú má s partnerkou Jankou (33). S blondínkou začal tvorca a hviezda Susedov randiť ešte v čase, keď riešil rozvod s exmanželkou Danielou (45).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Odvtedy však už pretieklo veľa vody a zdá sa, že Andy sa otriasol a uvažuje nad tým, že znova vlezie do chomúta.

S partnerkou však veľký deň zásadne neriešia a ako Kraus Novému Času prezradil, presne vie, ako sa celá žiadosť o ruku odohrá. Kraus má za sebou jedno manželstvo, keď bol sedemnásť rokov ženatý s Danielou, s ktorou má aj dve deti - Borisa (17) a Zoju (13). Krátko pred rozvodom, ktorý sa konal v novembri 2017, však už mal po svojom boku novú ženu - sympatickú Janku. S tou momentálne žije v lukratívnej časti hlavného mesta, kde si dvojica hrkúta už aj so svojou čerstvo narodenou dcérkou Adelkou.

Dievčatko prišlo na svet v polovici októbra, preto je namieste otázka, či sa párik spolu chystá aj pred oltár. Keď sa Nový Čas Krausa spýtal, či sa jeho stav zmení a priateľku si vezme, najprv sa zdráhal, no nakoniec nám prezradil, čo plánuje.potvrdil nám veľké plány Andy. Tomu sa dokonca rozviazal jazyk natoľko, že nám prezradil i to, či si svoj deň s Jankou aj stihli naplánovať. „Nerozprávame sa o tom, bude to prekvapko,“ dodala jedna z hviezd seriálu Susedia.

Deťom sa venuje

Momentálne je prioritou Krausa a jeho partnerky ich malá princezná Adelka. Práve tej venujú všetok svoj voľný čas a inak to nebude ani počas nadchádzajúcich sviatkov. Pracovný zhon totiž Andy s rodinkou vymení za ničnerobenie. Najprv totiž strávia Vianoce v Bratislave a potom sa vyberú na Liptov, kde si budú užívať oddych bez zhonov a stresu.

„Budeme tam až do Troch kráľov a deti po Silvestri prídu za nami,“ prezradil nedávno Novému Času svoje plány Kraus. Ten sa totiž svojim deťom snaží venovať spravodlivo a všetkým rovnako. Navyše je jasné, že Boris a Zoja si dobre rozumejú aj s Jankou a rovnako chcú nadviazať aj vzťah s novou sestričkou. „Zatiaľ je to také, že staršie deti malú podržia, postrážia na chvíľku, ale ja sa teším, keď bude Adelka viac komunikatívna, po pol roku sa to začne lámať a budú sa s ňou vedieť viac zabaviť,“ povedal na záver scenárista.