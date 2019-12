Toto Kate tak ľahko nerozdýcha! Veľká pocta kráľovnej rebelujúcej vojvodkyni Meghan

Britská kráľovská rodina sa spolu s davmi bežných ľudí zúčastnila na tradičnej vianočnej omši v Sandringhame, kde každoročne trávi sviatky. Kráľovná Alžbeta (93) žiarila radosťou, keď sa stredobodom pozornosti stali jej pravnúčatá, najmä princezná Charlotte (4). Bohoslužba však bola poznačená neúčasťou viacerých členov rodiny.

Princ Philip (98) skončil na štyri dni v nemocnici. Čo presne mu bolo, nezverejnili. Na sviatky však už bol doma, v súkromnom kráľovskom sídle v Sandringhame v Norfolku. Na vianočnú omšu však nešiel.

Spolu s ním ostal doma aj škandálmi prenasledovaný princ Andrew (59). Ten prišiel iba na malú súkromnú bohoslužbu predtým. Z prostredia kráľovského dvora prenikli informácie, že išlo o jeho vlastné rozhodnutie a chcel sa postarať o otca Philipa, kým budú ostatní preč. Britská tlač však hojne špekuluje o tom, že sa chcel vyhnúť verejnosti. Zo sídla do kostola totiž rodina chodieva takmer dva kilometre pešo a ich cestu lemujú davy ľudí. Andrew sa bál prípadných hanlivých pokrikov za jeho škandalózne spojenie s pedofilom Jeffreym Epsteinom († 66) a obvinenia, že mu Jeffrey dohadzoval mladé dievčatá.

Neprítomných princov však viac než dosť nahradili deti Williama (37) a Kate (37) - George (6) a Charlotte (4). Tie sa na vianočnej omši zúčastnili vôbec prvýkrát. Ich mladší brat Louis (1) ostal s pestúnkou v rodinnom sídle.V Charlotte však rýchlo zvíťazila jej priateľská a usmievavá povaha. Od ľudí čakajúcich pri kostole si s potešením zobrala darčeky - nafukovacieho plameniaka, kvety či bábiku.

Jednej z prítomných sa princezná Charlotte zdôverila, že Vianoce sa u nich začali skoro - deti sa zrejme nevedeli dočkať darčekov. Inak podľa oficiálnej správy strávila kráľovská rodina sviatky tradične - dali si moriaka na večeru a potom pozerali televíziu vrátane kráľovninho prejavu. Citeľná bola iba absencia Harryho (35) a Meghan (38), ktorí dali prednosť pobytu na druhej strane oceánu.

Harry a Meghan sa zašili v kanadskom rezorte

Princ Harry (35) a Meghan (38) strávili Vianoce v luxusnom kanadskom rezorte na ostrove Vancouver. Namiesto kráľovskej rodiny uprednostnili spoločnosť Meghaninej mamy. Bol s nimi aj ich syn Archie (7 mes.).

Rozhodnutie stráviť sviatky oddelene prišlo po tom, čo sa celý rok prehlbovali nezhody medzi Williamom a Kate na jednej strane a Harrym a Meghan na strane druhej. Vo štvorici sa na kráľovských podujatiach ukazovali minimálne, a keď už k tomu došlo, ani silené úsmevy nedokázali zakryť to, že sa od seba držia čo najďalej. Nebola by to však kráľovná Alžbeta, aby nezasiahla ako hlava rodiny a nespravila gesto na uzmierenie. Vo svojom vianočnom príhovore osobitne spomenula, ako ju potešilo narodenie jej ôsmeho pravnúčaťa Archieho. Počas toho sa na obrazovkách televíznych divákov objavil aj záber, ako jej malého princa priniesli prvýkrát ukázať a ona sa na neho usmieva. Britská verejnosť to pokladá za silný signál smerom k Harrymu a Meghan.

Ďalšie silné posolstvo vyslala kráľovná tým, že na vianočnú omšu sa namiesto chorého manžela Philipa nechala sprevádzať Camillou (72). Znamená to, že ju plne akceptuje ako manželku budúceho kráľa Charlesa (71) a škandálna minulosť ich vzťahu je už zabudnutá.