Definitíva v Katare prišla na Štedrý deň: Weiss má voľnú cestu do Slovana!

Je bez práce! Katarský klub Al-Gharafa ukončil spoluprácu so slovenským krídelníkom Vladimírom Weissom (30). Bývalý slovenský reprezentant predtým naznačoval, že by mohol v tíme skončiť už túto zimu. Definitíva prišla na Štedrý deň, keď klub oficiálne oznámil koniec zmluvného vzťahu, ktorý mal vypršať v lete budúceho roka.

Weiss strávil v Al-Gharafe takmer štyri roky. Odohral počas nich 58 súťažných zápasov a nastrieľal 25 gólov. Po vážnom zranení kolena pred dvoma rokmi išla jeho výkonnosť dole. V tejto sezóne sa nedostal do základnej zostavy ani raz. Podľa správ z katarského klubu už Slovák nefiguroval v plánoch srbského trénera Slavišu Jokanoviča.

V súvislosti s reprezentáciou, v ktorej debutoval pred desiatimi rokmi, je jeho kariéra spojená s niekoľkými škandálmi. Vlaňajšiu novembrovú odvetu Ligy národov v Prahe proti Česku presedel len medzi náhradníkmi. Pred koncom zápasu demonštratívne opustil lavičku a neskôr vyhlásil, že sa vzdáva reprezentácie. Tréner Pavel Hapal nedávno pripustil jeho návrat do tímu. Už dlhšie sa špekuluje, že by najmladší z futbalovej dynastie Weissovcov mohol posilniť bratislavský Slovan. „Ak by sa vrátil domov, tak určite len do Slovana. Vyzerá to tak, že zrejme ukončí kariéru na Tehelnom poli,“ vyhlásil nedávno jeho otec, ktorý po marcovej baráži takisto končí pri gruzínskej reprezentácii.

Generálny riaditeľ belasých Ivan Kmotrík mladší dal už verejne najavo, že úradujúci majster by rád privítal krídelníka, ktorý začínal s futbalom na susedných Pasienkoch v drese konkurenčného Interu. „Máme záujem o Vlada Weissa mladšieho,“ vyhlásil po ligovom súboji s Dunajskou Stredou. Otázkou ostáva, či už teraz, alebo si bratislavský rodák ešte odskočí niekam do zahraničia.

Aj tréner Ján Kozák mladší by uvítal príchod kontroverzného hráča na Tehelné pole. „Vlado má veľkú kvalitu. Je to muž momentu, ktorý dokáže vniesť do hry prekvapenie. Vie aj sám rozhodnúť zápasy. Svojím príchodom by nám určite pomohol a mohli by sme sa posunúť ešte o nejaký level vyššie.“