Slováci budú mať v Třinci domáce prostredie: Na Kazachstan trénovali celú sezónu

Prelom rokov už tradične patrí majstrovstvám sveta do 20 rokov v hokeji. Tie včera odštartovali v českých mestách Ostrava a Třinec, slovenskí hráči nastúpia dnes o 15.00 hod. proti Kazachstanu.

Počas všetkých zápasov základnej A-skupiny v Třinci sa budú môcť oprieť o takmer domáce prostredie s množstvom svojich fanúšikov a potešiť víťazstvom ich chcú hneď na úvod.

Kazachstan je nováčikom A-kategórie MS 20 a takmer celá záverečná časť prípravy mladých Slovákov smerovala na tohto súpera. V posledných rokoch boli tieto šampionáty pre Slovensko takmer vždy o jednom zápase proti papierovo slabšiemu súperovi, ktorého bolo treba zdolať pre istotu záchrany a teraz by to mal byť práve Kazachstan. „Je to ruská škola, ale hrajú trošku inak. Videli sme ich v zápase a sú viac zavretí do defenzívy. Záverečná príprava, ale aj príprava po celý rok smerovala k prvému zápasu,“ uviedol hlavný tréner Slovenska Róbert Petrovický, ktorý na tomto poste nahradil Ernesta Bokroša. Slováci pred odchodom do dejiska schytali debakel 1:9 od Ruska a predtým podľahli Česku 2:4. „Musíme zlepšiť najmä súčinnosť obrancov s útočníkmi. V zápase s Rusmi sme mali niekoľko zlých návratov, ale radšej takto prehrať v príprave ako na MS,“ snažil sa hľadať pozitívum Petrovický.

Lídrami tímu by mali byť hráči pôsobiaci v zámorí, ako sú brankár Samuel Hlavaj, útočník Oliver Okuliar a jediný draftovaný Slovák v tomto roku Maxim Čajkovič. „Každý jeden zápas bude kľúčový a do každého musíme ísť na sto percent. Je jedno, či hráme proti Ka­zachstanu alebo Fínsku. Hráme za Slovensko a musím dať zo seba všetko,“ uviedol útočník Čajkovič, na ktorého produktivitu sa spoliehajú aj tréneri. „Spoločne s Okuliarom vedia o svojej pozícii v mužstve. Potrebujeme byť kreatívni a strieľať góly. Musia niečo vymyslieť, ale pomôcť musia všetci. Verím, že potvrdia v správnom čase svoje čísla zo sezóny,“ doplnil Róbert Petrovický.