Guardiola to nevydržal: O nabitom programe Citizens si myslí svoje

Futbalisti Manchestru City musia odohrať v priebehu troch dní dve stretnutia najvyššej anglickej súťaže.

V piatok o 20.45 SEČ nastúpia na pôde Wolverhamptonu, v nedeľu o 19.00 h si doma zmerajú sily so Sheffieldom United a tréner Pep Guardiola sa pridal ku kritike zo strany kouča FC Liverpool Jürgena Kloppa.

"Odohrať dva zápasy za menej ako 48 hodín, to nie je úplne ideálne načasovanie," citoval Guardiolu portál BBC. Jeho zverenci trénovali 23. a 24. decembra, v stredu mali voľno a vo štvrtok opäť trénovali. Po dvoch tohtotýždňových zápasoch hrajú už na Nový rok proti Evertonu. Nabitý december zažili aj Liverpoolčania, dokonca v priebehu dvoch dní absolvovali štvrťfinále Ligového pohára a semifinále majstrovstiev sveta klubov FIFA. Na domácu súťaž nasadili "béčko" a s Aston Villou prehrali vysoko 0:5, v Katare získali trofej.

Lídri ligovej tabuľky privítajú vo štvrtok o 21.00 SEČ druhý Leicester City, v nedeľu na nich čaká domáci duel s Wolverhamptonom. Väčšina tímov však má medzi 19. a 20. kolom pauzu iba jeden deň. "Ani náhodou to nie je v poriadku. Nikto z trénerov sa nesťažuje na zápasy 26. decembra, ale hrať 26. aj 28. je zločin. Môžeme si hovoriť, čo chceme, lebo aj tak to nikto nerieši. Telo potrebuje určitý čas, aby zregenerovalo, ale ignorujú to," vyhlásil Klopp.