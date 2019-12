Saša Gachulincová úprimne: Rande s iným mužom? Na tom, ako by reagoval jej frajer, sa zasmejete

Saša Gachulincová zaujala nielen ako modelka, ale aj ako speváčka a šoumenka v Tvojej tvári. Saša, ktorá si fanúšikovi získala aj svojím nadhľadom a humorom si pódium užívala, ale užíva si aj chvíle s priateľom. Otázkou je, či má po šou viac ponúk na rande, či jej netikajú biologické hodiny, do čoho ju tlačí mama, čo už do tridsiatky asi nestihne a čo by urobil jej partner, keby chcela ísť na rande s iným mužom.