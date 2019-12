Slováci nemajú pred MS veľké oči: Viac útočenia ako pod Bokrošom a kolektívna hra!

Vlani mu miestenka na majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov tesne unikla, teraz by mal byť jedným z lídrov slovenskej hokejovej reprezentácie v Česku.

Oliver Okuliar prežíva vynikajúcu sezónu v zámorskej Western Hockey League (WHL). S bilanciou 23 gólov a 19 asistencií je najproduktívnejším Európanom súťaže, no pred svetovým šampionátom v Třinci a Ostrave má skromné tímové ambície.

"Nemáme veľké oči, budeme šťastní, ak postúpime do štvrťfinále a vyhneme sa súbojom o záchranu. V porovnaní s inými tímami musíme byť skromní a opatrní. Všetko záleží na tom, ako turnaj začneme a potom si môžeme stanoviť ďalšie ciele. Nemáme veľké hviezdy a uspieť môžeme len ak budeme hrať kolektívne," vyjadril sa trenčiansky rodák v rozhovore pre web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Oliver Okuliar tiež prezradil, ktoré faktory vplývajú na jeho zlepšené tohtosezónne výkony v tíme Lethbridge Hurricanes. Vyzdvihol najmä prítomnosť kanadského spoluhráča z ofenzívy Dylana Cozensa. "Tréneri mi dávajú viac času na ľade a ak mám byť úprimný, teraz hrám s lepšími spoluhráčmi. Nechcem nikoho uraziť, ale nemôžem porovnať hráčov z minulej sezóny s tohtoročnou sedmičkou draftu NHL," uviedol 19-ročný forvard.

V porovnaní s predošlými svetovými šampionátmi do 20 rokov sa chcú Slováci prezentovať atraktívnejším herným štýlom. "Udiali sa niektoré zmeny. Nový tréner chce, aby sme viac útočili než pod vedením pána Bokroša, ktorý sa sústredil najmä na zápas, ktorý nás mohol posunúť do štvrťfinále. Mali sme niekoľko stretnutí počas leta, kde nám Róbert Petrovický vysvetlil, čo od nás chce. Budeme na to tlačiť a chceme vyhrať každý zápas," povedal Okuliar.

Slovenskí reprezentanti sa budú môcť spoľahnúť aj na takmer domáce prostredie, keďže po dvanástich rokoch sa uskutočnia MSJ v susednom Česku. "Budú to majstrovstvá sveta ako každé iné, no zrejme budeme mať väčšiu podporu fanúšikov. Takisto všetky zápasy sa začnú vo výhodnom čase, takže každý bude môcť pozerať zápasy v televízii. Nemyslím si, že by to malo nepriaznivý vplyv na naše výkony, skôr by nás to malo motivovať k lepším výsledkom," dodal rodák z Trenčína.