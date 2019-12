Vonnová a Subban si vymenili úlohy: Lindsey požiadala svojho priateľa o ruku!

Bývalá skvelá lyžiarka Lindsey Vonnová (35) a robustný obranca z NHL P.K. Subban (30) sú pár, akých je na svete málo.

Hoci sú obaja mediálne známi, neboja sa so svetom podeliť o rôzne vtipné ale aj vážne momenty zo svojho vzťahu. Tentokrát však poriadne rozbúrili pokojné sviatočné vody. Lindsey požiada svojho priateľa o ruku! Slovenskí športovci žiaria nielen pri stromčekoch: Pozrite, ako strávili sviatky Vlhová či Végh

"Veselé Vianoce a šťastné sviatky všetkým! Na naše dvojročné výročie som požiadala P.K., aby si ma vzal ... a povedal áno. Stále hovoríme o rovnosti, ale činy sú hlasnejšie ako slová. Aj muži by mali dostať zásnubné prstene a to je to, čo si P.K. zaslúži. Nemôžem sa dočkať, kým si ťa vezmem, zlatko," napísala na sociálnej sieti Vonnová.

Dvojica už raz potvrdila zásnuby, stalo sa tak v auguste tohoto roku. Tentokrát je to však spečatené a potvrdené od oboch strán. Prstene hovoria za všetko.