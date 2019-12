Bratislava hostí ďalší hokejový šampionát: Mladé Slovenky čaká premiéra medzi elitou

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov absolvujú v najbližších dňoch premiéru medzi elitou v rámci tejto vekovej kategórie. Historicky prvú účasť v najlepšej osmičke tímov sveta si zverenky trénera Petra Kúdelku pripíšu na domácej pôde.

Turnaj bude od 26. decembra do 2. januára hostiť Zimný štadión Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove. Slovenky nechcú byť v konkurencii popredných výberov len do počtu a ich cieľom nebude iba boj o záchranu.

Slovenské reprezentantky si vybojovali účasť v elitnej kategórii MS začiatkom roka na šampionáte A-skupiny I. divízie v rakúskom Radentheine. V konkurencii domácich reprezentantiek, Nemiek, Maďariek, Talianok a Dánok zvíťazili v štyroch z piatich duelov a obsadili postupovú prvú priečku. "Teší nás, že sme dostali dôveru od Medzinárodnej hokejovej federácie, aby sme zorganizovali tento turnaj. Je to veľmi významná udalosť, keďže Slovenky čaká debut v topkategórii MS," uviedla riaditeľka organizačného výberu MS Ľubomíra Kožanová.

Šampionát hráčok do 18 rokov má špecifický herný formát. Štyri najlepšie svetové tímy sú nasadené do A-skupiny. Prvé dve družstvá zo štvorice Kanada, USA, Fínsko a Rusko si zabezpečia priamy postup do semifinále. Tímy na treťom a štvrtom mieste si zmerajú sily vo štvrťfinále s najlepšou dvojicou z B-skupiny, v ktorej okrem Sloveniek figurujú aj Švajčiarky, Švédky a Češky. Výbery, ktorým bude patriť v "béčku" tretia a štvrtá priečka si zahrajú v baráži o udržanie sa v elitnej kategórii v sérii hranej na dve víťazstvá.

"Budeme sa chcieť umiestniť na prvom resp. druhom mieste, takže budeme potrebovať minimálne dve víťazstvá. So Švajčiarkami sme hrali, poznáme ich silu a veríme, že budeme schopní ich zdolať. V prípade Švédok a Češiek vieme, že sú na tom výborne korčuliarsky. Ak budeme chcieť postúpiť, budeme musieť ukázať hokej na hrane našich schopností. Samotné zápasy nám ukážu, či sme sa dobre pripravili," hovoril Kúdelka pre agentúru SITA.

Slovenské dievčatá odohrali v záverečnej príprave na MS päť zápasov bez jediného víťazstva. Na turnaji vo švédskom mestečku Tyringe podľahli Japonkám 0:1, Švédkam 2:7 a Ruskám 0:3. Navyše, krátko pred štartom podujatia na severe Európy prehrali v prípravnom medzištátnom súboji s Japonkami 1:3. Tesne pred Vianocami si Slovenky zmerali sily s Američankami v domácom prostredí a utrpeli debakel 0:11.

"Posledný zápas pred štartom MS sme hrali so súperom najťažšieho možného kalibru. Američanky boli na diametrálne rozdielnej úrovni vo všetkých činnostiach a my sme sa celú dobu iba bránili v obrannom pásme. Aj napriek tomu negatívnemu výsledku sme až do konca stretnutia bojovali a dreli. Snažili sme sa nevyjsť z nášho herného systému, ale súperove kvality boli odlišné od tých našich. Považujem to za výbornú skúsenosť pre nás všetkých, doteraz sme sa s tak kvalitným súperom nemali možnosť stretnúť. Pozeráme sa na tento zápas ako na možnosť zbierať cenné skúsenosti a verím, že ich zužitkujeme na majstrovstvách sveta," povedal Kúdelka pre HockeySlovakia.sk po dueli s hráčkami USA.

V záverečnej nominácii na šampionát sa ocitlo 23 hráčok - 3 brankárky, 7 obrankýň a 13 útočníčok. Kapitánkou mužstva bude rovnako ako na MS A-skupiny I. divízie Sofia Vysokajová. Slovenské reprezentantky nastúpia v základnej B-skupine domácich MS proti Švédkam (26. 12. o 20.30 h), Švajčiarkam (27. 12. o 20.30 h) a Češkám (29. 12. o 20.30 h).

Nominácia tímu SR "18" ženy na MS v Bratislave (26. 12. - 2. 1. 2020)

Brankárky: Nikola Zimková (ŠKP Bratislava), Tamara Fabriová (HOBA Bratislava), Laura Medviďová (HK Mládež Michalovce)

Obrankyne: Sofia Vysokajová, Ema Jašková, Aneta Kušmireková, Kristína Slováková (všetky ŠKP Bratislava), Emília Leskovjanská (ŽHK Poprad), Lily Stern (HK Lokomotíva Nové Zámky), Lea Giertlová (HC’05 Banská Bystrica)

Útočníčky: Barbora Schredlová, Martina Vrbinská (obe ŠKP Bratislava), Andrea Klimantová, Tamara Dobošová (obe HK Iskra Partizánske), Júlia Matejková (HC’05 Banská Bystrica), Barbora Kapičáková (HT MHk 32 Liptovský Mikuláš), Romana Halušková (MŠK Púchov), Tereza Lahová (Rapperswil-Jona Lakers, Švajč.), Nina Hudáková (HC Košice), Alexandra Štetiarová (HK Trnava), Hana Fančovičová (HKL Bratislava), Nikola Nemčeková (MsHKM Žilina), Viktória Kučerová (HC 07 Detva)

Realizačný tím: Zuzana Zetková (manažérka), Peter Kúdelka (hlavný tréner), Barbora Kežmarská (asistentka trénera), Ján Cpin (tréner brankárov), Andrej Papp (lekár), Ľubomír Baka (masér), Marek Baláž (kondičný tréner), Matej Ševčík (konzultant)

Program tímu SR "18" ženy v základnej skupine na MS v Bratislave:

26. december: Švédsko - Slovensko (20.30)

27. december: Švajčiarsko - Slovensko (20.30)

29. december: Slovensko - Česko (20.30)