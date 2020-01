Učiteľka mala sex so študentom: Všetko odhalil ich perverzný prešľap

Zakázaná láska medzi učiteľkou a žiakom sa skončila obvineným Desiree Rodriguez (27). Angličtinárka z Floridy mala nadviazať pomer s 15-ročným študentom súkromnej školy, v ktorej pracovala.

Podľa polície sa celý prípad dostal do ich pozornosti po tom, čo riaditeľovi školy prišiel anonymný email, ktorý hovoril o romániku medzi mladou učiteľkou a jej žiakom. Vystrašený prvák sa priznal už na prvom posedení v riaditeľni a šéf vzdelávacej inštitúcie preto nemal inú možnosť ako celý prípad posunúť polícii. Ako píše portál People, tú teraz vyšetruje učiteľku za dve porušenia zákona.

Celé sa to malo začať ešte v auguste tohto roka. Poda policajného hovorcu to odštartovali bozky v triede. Dvojici to však nestačilo, a preto sa začali stýkať sexuálne. Mladík si mal tieto stretnutia nahrávať na telefón. Video má už k dispozícii polícia a je z neho zjavné, že s ním učiteľka naozaj udržovala sexuálny vzťah. Šokujúci je tiež fakt, že zábery neboli nasnímané skrytou kamerou, no takým spôsobom, že je nespochybniteľné to, že učiteľka celý čas o nahrávaní vedela.

„Povedala nám, že sa do chlapca zamilovala,“ uviedol hovorca polície po tom čo ženu začali vypočúvať. Riaditeľ neváhal a angličtinárku hneď vyrazil. Jej fotka bola aj odstránená z internetovej stránky školy, kde svietila medzi ostatnými učiteľmi. „Nemôžeme si dovoliť, aby niekto ohrozoval našich študentov,“ napísal riaditeľ v oficiálnom vyhlásení. Podľa polície je úplne jedno, či mal chlapec pomer s učiteľkou dobrovoľne, skrátka to nemala dopustiť.