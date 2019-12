Vo Filipínach vyčíňal tajfún: Tisíce ľudí trávia Vianoce v evakuačných centrách

Tajfún Phanfone vyčíňal v stredu v centrálnej časti Filipín, odkiaľ hlásili "veľmi ničivý vietor a intenzívne dažde", v dôsledku čoho museli tisíce ľudí stráviť Prvý sviatok vianočný v evakuačných strediskách. Informovala o tom agentúra DPA.

Phanfone prešiel od utorkového popoludnia nad pevninu už päťkrát, avšak nezoslabol, uviedol filipínsky meteorologický úrad. Podľa jeho najnovšej aktualizácie sprevádzal tajfún vietor so stálou rýchlosťou do 140 kilometrov za hodinu a nárazmi do 195 km/h, pričom sa presúval smerom na západ.

Od utorka muselo viac než 4000 ľudí opustiť domovy v piatich provinciách na východe Filipín. Vyše 23.700 ľudí medzitým uviazlo v prístavoch po tom, ako pozastavili prevádzku trajektov. Pre zlé počasie tiež zrušili najmenej 83 vnútroštátnych letov a v niektorých postihnutých oblastiach došlo k prerušeniu dodávok elektriny.

Tajfún Phanfone, ktorý dostal v krajine miestny názov Ursula, je 21. tropickou cyklónou, ktorá zasiahla Filipíny v tomto roku. Len pred troma týždňami si ničivý tajfún Kammuri vyžiadal v tejto ostrovnej krajine 17 obetí na životoch.

Jedným z najsilnejších tajfúnov, aký zasiahol Filipíny v posledných rokoch, bol Haiyan z novembra 2013, keď zahynulo viac ako 6300 ľudí a vyše štyri milióny obyvateľov prišli o svoje príbytky.