Mladíkov čaká hneď na úvod kľúčový zápas: Potiahne Slovákov zámorské duo?

Slovenských hokejistov do 20 rokov čaká na MS v Třinci (26. decembra-5. januára) hneď na úvod kľúčový zápas. Proti nováčikovi v A-kategórii Kazachstanu chcú zvíťaziť, no vedia, že to bude veľmi ťažké.

Fotogaléria 1 fotiek v galérii Tréner Róbert Petrovický priznal, že celá príprava smerovala práve k otváraciemu zápasu Slovákov na šampionáte. V príprave sa Slovákom výsledkovo nedarilo, prehrali najskôr s olympijským výberom SR 4:7, potom podľahli v Česku domácemu výberu 2:4. V generálke na MS utrpeli debakel 1:9 s Ruskom. "Všetci vieme, že to na šampionáte nebude jednoduché, každý tím má veľkú kvalitu. Musíme zlepšiť najmä súčinnosť obrancov s útočníkmi. V zápase s Rusmi sme mali niekoľko zlých návratov, ale radšej takto prehrať v príprave ako na MS," povedal Petrovický. Čajkovič sa blysol fantastickým gólom, to ale bolo zo strany Slovákov všetko Kormidelník Slovenska má spolu s kolegami z realizačného tímu prvého súpera na MS zmapovaného. "Je to ruská škola, ale hrajú trochu inak, sú viac zavretí do defenzívy, videli sme ich v zápase. Záverečná príprava, ale aj príprava po celý rok, smerovala k prvému zápasu. Mali sme ťažké tréningy, teraz je to na nás." Mladých Slovákov by k úspešným výsledkom mala ťahať najmä dvojica Oliver Okuliar - Maxim Čajkovič, ktorí majú za sebou skvelú prvú časť sezóny. "Obaja vedia o svojej pozícii v mužstve. Potrebujeme byť kreatívni a strieľať góly. Musia niečo vymyslieť, ale pomôcť musia všetci. Verím, že potvrdia v správnom čase svoje čísla zo sezóny," doplnil tréner SR. Po zápase s Kazachstanom čaká na Slovákov obhajca titulu z Fínska, potom Švajčiari a Švédi. Krídelník Čajkovič považuje na MS za kľúčový nielen úvodný zápas. "Každý jeden zápas bude kľúčový a do každého musíme ísť na sto percent. Je jedno, či hráme proti Kazachstanu, alebo proti Fínsku. Hráme za Slovensko a musím dať zo seba všetko." Vyrovnaná sa ukazuje byť brankárska trojica, Samuel Hlavaj, Jakub Lackovič a Samuel Vyletelka. Všetci dostali v príprave šancu, každý mal rovnaké podmienky v boji o post jednotky. V uplynulých troch prípravných zápasoch však inkasovali dokopy 20 gólov. "Zápasy nám ukázali, že musíme hrať naplno celých 60 minút. Môžeme stavať najmä na zápase s Čechmi, teda na tom, ako sme ho odohrali," uzavrel Hlavaj. konečná nominácia SR 20 na MS: Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/Kan.), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Samuel Vyletelka (Minnesota Magicians, NAHL/USA) Obrancovia: Martin Bučko (HC Košice), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHK 32 Liptovský Mikuláš), Samuel Kňažko (TPS Turku, Fín.), Dávid Mudrák (TPS Turku, Fín.), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Oliver Turan (HC 07 Detva), Martin Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.) Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK'95 Považská Bystrica), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek Minárik (MsHK Žilina), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes (WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.), Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom) Realizačný tím: manažér - Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Róbert Petrovický, asistenti trénera - Viliam Čacho, Martin Štrbák, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Matej Thomka, video tréner - Patrik Michnáč, lekár - MUDr. Jaroslav Hanulák, maséri - Miroslav Harvančík, Jozef Hrtús, konzultant - Róbert Döme, média manažér - Tomáš Kyselica zloženie skupín MS hráčov do 20 rokov: A-skupina: SLOVENSKO, Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Kazachstan B-skupina: Rusko, Kanada, ČR, USA, Nemecko Program SR v A-skupine MS 20 (všetky zápasy v Třinci): piatok 27. decembra 15.00 h SR - Kazachstan sobota 28. decembra 15.00 h Fínsko - SR pondelok 30. decembra 19.00 h SR - Švajčiarsko utorok 31. decembra 15.00 Švédsko - SR wr rr /k dispozícii sú zvukové záznamy/