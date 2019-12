Pochudnutá Adele sa podelila o najnovšie fotky: Zapózovala s Grinchom

Adele ukázala svoju úžasnú premenu na fotkách z vianočného večierka.

Speváčka zapózovala na snímkach s Grinchom a so Santa Clausom. Podelila na sociálnej sieti Instagram a dovolila nám tým nakuknúť do jej súkromia, čo u nej nie je časté. O fotkách informuje The Sun.

K očarujúcim fotkám pripísala: "Obaja sme sa pokúsili zničiť Vianoce, ale potom nám narástli srdcia! Ďakujem, že ste prišli na môj vianočný večierok a že sme sa cítili ako detský Grinch. Veselé Vianoce a šťastný nový rok prajem všetkým."

Prednedávnom ukázala svoju vylepšenú postavu, po tom, čo schudla približne 20 kilogramov, na halloweenskej párty. Tam sa ukázala v červenom kostýme s potlačou leoparda.

Chudnutie nikdy nepatrilo medzi speváčkine priority. So svojou postavou bola vždy spokojná. Prezradila, že ak bol niekto nespokojný s jej váhou, mohol sa rozlúčiť so spoluprácou s ňou. "Aj keď som podpisovala zmluvy, väčšina priemyslu vedela, že ak niekto povie 'Musíš zhodiť', na spoluprácu so mnou môžu zabudnúť." Podobne sa vyjadrila aj v roku 2009 pre Daily Mail: "Nemôžem byť produktom, to mi nikto nemôže spraviť. Ja mám posledné slovo: ja rozhodujem o všetkom, čo urobím."

Návrhár Karl Lagerfeld v roku 2012 povedal o Adele, že je trošku pritučná, čím zareagoval na jej výroky o tom, že je hrdá na svoj výzor a že jej váha nijako nesúvisí s jej kariérou.

Adele mala schudnúť pomocou inštruktážnych videí osobného trénera Joea Wicksa. Do posilovne prestala chodiť od aprílového rozvodu s partnerom Simonom Koneckim. Manželmi boli 8 rokov a majú spolu sedemročného syna Angela. Istý zdroj povedal: "Adele potajomky spolupracuje s osobnými trénermi. Nerada cvičí pred ostatnými, a tak radšej dodržuje jedálniček doma a cvičí podľa ich videí a návodov. Všetci jasne vidíme jej pokrok."