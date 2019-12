Chodec Tóth si neužije tradičnú štedrú večeru: Nemôže si dovoliť pribrať!

Má 36 rokov, je majster sveta aj olympijský šampión. Chodec Matej Tóth je aj manželom a otcom a práve chvíle v kruhu najbližších si počas aktuálnych dní naplno užíva.

"Vianoce u nás musia byť tradičné. Je to jeden z najkrajších okamihov roka, ktoré sa snažíme užiť si v pokoji rodinného kruhu," povedal Matej Tóth tesne pred aktuálnymi Vianocami.

Aj keď je špičkový svetový chodec myšlienkami už poriadne dlho pri päťdesiatke v Tokiu 2020 pod piatimi kruhmi, práve teraz nastal čas na to, aby načerpal množstvo mentálnych síl. "Teším sa na šťastie v očiach našich detí. Už sú síce staršie a nie je to už také "ježiškovské", no samé už prichádzajú na to, že aj pocit, keď niekoho obdarujú, je krásny. Dcéra sa mi napríklad zdôverila, že ona sa viac teší na to, ako sa budeme tváriť, keď si rozbalíme darčeky, ktoré ona pripravila," prezradil.

Posledné hodiny pred Štedrým dňom sa už nemusel naháňať, všetko bolo prichystané. "Všetko okolo Vianoc sme zariadili dostatočne včas, aby sme sa nemuseli ponáhľať až do úplného konca. Podarilo sa mi dostatočne skoro vyriešiť darček pre manželku, v minulosti som to nechával až na posledné dni. Práve preto sme to chceli zariadiť dostatočne skoro, aby sme si to užili a neboli v zhone. Aby to bolo o príjemných emóciách," pokračoval nitriansky rodák Matej Tóth.

Jeho Vianoce sú každoročne trochu iné. "Moje Vianoce sú špecifické, pretože moje stravovanie je iné ako u bežného človeka. Nejem sladkosti, pečivo a len málo uhľohydrátov. Aj môj jedálniček na Vianoce je trochu obmedzený. Teším sa však na dobroty od mamy aj svokry. Nebudem ich jesť na kilá, ale rád ochutnám zo všetkého. Som v dôležitej fáze prípravy, nemôžem si dovoliť pribrať. Nie je to zmysel Vianoc, ale patrí to k tomu," prezradil v rozhovore pre agentúru SITA najlepší športovec SR v roku 2016.

A aké má prianie pre blížiaci sa rok 2020? "Nielen sebe, ale aj každému športovcovi a človeku prajem hlavne zdravie. To je pre nás všetkých najpodstatnejšie. K tomu je potrebný aj kúsok šťastia a zo športového hľadiska si prajem, aby sa nám darilo, nech dosahujeme úspechy, ktoré potešia ľudí okolo. To je totiž zmysel nášho športu. Nech aj olympijský rok 2020 je šťastný a spokojný pre všetkých," zavinšoval Matej Tóth.

Mateja Tóth čaká už od 8. januára sústredenie v Juhoafrickej republike, po ktorom absolvuje ďalšie na Kanárskych ostrovoch. "Zimu by som mal počkať v dobrých podmienkach, ale pri tvrdej práci. Potom už všetko smerujem na Dudinskú päťdesiatku, kde sa pokúsim splniť olympijský limit. A potom už bude všetko mierené k olympiáde," informoval. V súvislosti s chodeckými súťažami v Tokiu 2020 sa až v ostatných týždňoch vyjasnilo, kde sa uskutočnia súťaže a známy je už aj okruh v severojaponskom Sappore. "Som rád, že vo všetko už máme jasno. Štartujeme 6. augusta slovenského času, čo má moja dcéra narodeniny a budem mať o motiváciu navyše. Presun do Sappora vnímam pozitívne, podmienky tam budú lepšie ako v Tokiu," myslí si.