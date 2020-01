Geniálny trik učiteľky Veronicy: Neuveríte, akým štýlom vysvetľuje deťom anatómiu!

Každý učiteľ nám dá isto za pravdu, že udržanie pozornosti študentov je v ich práci jednou z najväčších výziev. Avšak jedna učiteľka zo Španielska to zvláda bravúrne!

Ako uvádza portál LADbible, Verónica Duque je učiteľkou už 15 rokov. Pri vyučovaní anatómie sa rozhodla využiť originálnu kombinézu. Jej hrdý manžel Michael sa rozhodol fotky Verónici zverejniť na Twitteri a tie sa stali okamžite virálne.

„Som veľmi hrdý na túto sopku nápadov. Som šťastlivec, že ju mám za ženu. Dnes svojim študentom veľmi originálnym spôsobom vysvetlila ľudskú anatómiu. A deti šaleli. Skvelé, Verónica!“ napísal jej manžel k fotkám.

Fotky sa na Twitteri páčili viac 66 tisíc používateľom a zdieľali ho 13-tisíckrát. Mnohí ocenili 43-ročnú učiteľku za odhodlanie a kreativitu. „Skvelé. Veľkolepé. Inteligentné. Majstrovské. Študenti na to určite do konca života nezabudnú,“ okomentovala jedna používateľka a dodal ďalší: „Potrebujeme viac učiteľov, ktorí tužia po takomto vzdelávaní.“

„Vynikajúci príklad inovácie a tvorivosti. To je to, čo si svet vzdelávania vyžaduje. Aby sme otvorili myseľ študentov,“ pokračovala chvála na Twitteri. Už v minulosti Verónica využívala kostýmy na oživenie vyučovania a dúfa, že jej popularita rozptýli mylné predstavy o učiteľoch ako o „lenivých byrokratických štátnych zamestnancoch“.

„Vyučujem už 15 rokov prírodné a spoločenské vedy, umenie a tiež angličtinu a španielčinu. Surfovala som po internete a v tom na mňa vyskočila reklama plaviek z AliExpressu. Vedela som, aké ťažké je pre malé deti vizualizovať si usporiadanie vnútorných orgánov, a tak som si pomyslela, že by to mohlo stáť za pokus,“ opisuje Verónica to, ako jej napadlo obliecť si tento kostým.

„Už dávnejšie som sa rozhodla, že budem používať prevleky na hodinách dejepisu. Používam koruny z kartónov, keď vyučujem gramatické kategórie, podstatné mená, prídavné mená a slovesá. Nazývam to ako odlišné gramatické kráľovstvá,“ pokračuje 43-ročná učiteľka.

Má však jednu prosbu: „Chcela by som, aby spoločnosť prestala považovať učiteľov za lenivých byrokratických štátnych zamestnancov.“ Je presvedčená o tom, že to tak nie je.