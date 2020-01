Dievčatko napísalo list mužovi, ktorý šoféroval opitý: Skoro si zabil moju maminku!

Amelia Elce z anglického mesta Mansfield šoférovala domov za svojou rodinou. Z ničoho nič do nej narazilo auto, ktoré išlo v protismere.

Matka nehodu našťastie prežila, avšak jej 8-ročná dcérka bola z havárie tak rozrušená, že sa rozhodla napísať list vodičovi. Ako uvádza portál LADbible, Tomasz Niedziela bol na mieste zatknutý a počas dychovej skúšky polícia zistila, že pred jazdou pil alkohol.

„Mužovi, ktorý v tú noc pil alkohol. Skoro si zabil moju maminku! Musela ísť do nemocnice, pretože jej z hlavy tiekla krv a takmer som o mamičku prišla. Takže, prosím, už to nikdy nerobte. Ďakujem, Isabelle,“ znel dojemný list 8-ročného dievčatka.

List zožal na Facebooku úspech a Amelia povedala, že je na svoju dcéru veľmi hrdá. „Keď nám ukázala jej list, boli sme všetci tak šokovaní. Spýtala sa, či by sme ho mohli poslať vodičovi, ale povedali sme jej, že aj keby sa k nemu nedostal, ak by si ho ktokoľvek prečítal na Facebooku, donútilo by ho to dvakrát premýšľať o alkohole za volantom,“ vysvetľuje Amelia.

„Je taká milujúca, sme na ňu všetci tak hrdí. Len dúfam, že si pán Niedziela uvedomí, aký obrovský vplyv mali jeho činy na mňa a moju rodinu,“ dúfa Amelia. Nehoda sa stala 21. septembra a odvtedy si matka 8-ročnej Isabelle za volant nesadla. Stále dostáva pre svoje zranenia fyzioterapiu a chodí do poradne, ktorá jej pomáha zlepšiť psychický stav po vážnej nehode.

35-ročný Tomasz Niedziela bol odsúdený v meste Mansfield a dostal 20-mesačný zákaz šoférovania a pokutu 590 libier (690 eur), odškodné 59 libier (68 eur) a uhradiť náklady vo výške 85 libier (99 eur).

„List Isabelle ukazuje, aké škodlivá a život ovplyvňujúca môže jazda pod vplyvom alkoholu byť. Mohla stratiť svoju mamu kvôli bezohľadnému konaniu Niedziela. Dúfam, že Isabelle a jej rodina sa z tohto traumatického incidentu zotavujú,“ tvrdí policajný inšpektor Claire Rukas.