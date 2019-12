Tento mančaft by dobyl svet! Jedenástka daňových podvodníkov

Futbaloví fanatici si občas dajú prácu, aby dali dohromady najrôznejšie jedenástky. Takú, akú zostavil maďarský portál blikk.hu, sme tu ešte nemali!

Treba povedať, že je z toho mančaft, ktorý by sa nestratil ani na majstrovstvách sveta! Je to jedenástka futbalistov, ktorí mali väčšie či menšie problémy s daňovými úradmi. Teda jedenástka daňových podvodníkov!

Nikoho neprekvapí, že väčšina z nich mala, či ešte stále má niečo spoločné so španielskym futbalom. Tých hviezdnych mien, ktoré úrady spomínanej krajiny obvinili, bolo neúrekom. Naposledy bol obvinení Sergio Ramos (33), kapitán Realu Madrid, dvojnásobný svetový i európsky šampión a štvornásobný víťaz Ligy majstrov zacvakal 1 milión eur za to, že v r. 2021 – 2014 odviedol nižšie dane ako mal.

Ešte jedna zaujímavosť: ani tie najväčšie esá tejto jedenástky sa po tom, čo im dokázali daňové úniky, nemôžu vycestoať do Veľkej Británie. A to preto, lebo v súvislosti s brexitom, prijali nový zákon, ktorý zakazuje vstup na územie Británia osobám, ktoré sa dostali do sporu so zákonom niektorej z krajín Európskej únie. To napr. platí pre Cristiana Ronalda (34) i Lionela Messiho (32)...

Tu je jedenásť hriešnikov

Ángel Di María (31)

Hráč Paris SG sa v čase, keď pôsobil v madridskom Reale, dočkal hneď dvoch obvinení z krátenia daní. Argentínčan sa priznal, dostal 16-mesačnú podmienku a pokutu 2 milióny eur

Filipe Luís (34)

Brazílsky obranca sa dostal na čiernu listinu po prestupe z Deportiva La Coruňa do Atlética Madrid za 11 miliónov eur. La Coruňa odviedla nižšiu daň a úrady obvinili aj futbalistu, ktorý bol po dlhom dokazovaní oslobodený spod obvinení.

Luka Modric (34)

Držiteľ Zlatej lopty 2018 v drese Realu Madrid musel tiež platiť! V r. 2013 – 2014 odviedol hviezdny Chorvát nižšiu daň a po ťahaniciach mu vymeraili 8 mesiacov podmienečne a pokutu 1,4 mil. eur.

Alexis Sánchez (30)

Číľsky futbalista milánskeho Interu zabudol, rovnako ako Sergio Ramos, odviesť daň 1 mil. eur. Španielsky súd býalému hráčovi FC Barcelona vymeral pokutu 1 mil. eur.

Cristiano Ronaldo (34)

Hviezdny futbalista, ktorý momentálne žiari v Juventuse, čo dlho odmietal a vykrúcal sa. Nakoniec všetko priznal a súd mu vymeral 23-mesačnú podmienku a pokutu 18,8 mil. eur.

Iker Casillas (38)

Aj hviezdny gólman sa ocitol medzi daňovými podvnodníkmi. Španielsky svetový i európsky šampión, ktorý pôsobí v FC Porto, pomocou právnikov dokázal, že obvinenia sa nezakladajú na pravde.

Javier Mascherano (35)

Argentínčan, ktorý od r. 2018 pôsobí v Číne, sa previnil voči španielskym daňovým predpisom ešte v drese katalánskeho veľkoklubu. Ku všetkému sa priznal a aby neskončil za mrežami, zaplatil 2,3 mil. eur.

Lionel Messi (32)

Šesťnásobný držiteľ Zlatej lopty a jeho otec, ktorý je súčasne aj jeho manažérom, dostali 21-mesačnú podmienku a pokutu 4,1 mil. eur. Nezaplatili ju, a tak im úrady pridali: zaplatiť museli obaja po 12 miliónov eur.

Marcelo (31)

Brazílska hviezda Realu dostal od španielskeho súdu podmienečný trest na štyri mesiace. Aby sa podmienka nezmenila na nepodmienečný trest, radšej zaplatil takmer dva milióny eur.

Neymar (27)

Slávny Brazílčan, aktuálne hráč Paris SG, sa ocitol v tejto spoločnosti potom, čo sa spoľahol na istú poradenskú spoločnosť. Tá ho obrala o veľké prachy. Vraj to bolo presne toľko, čo mu prikázal zaplatiť súd, a to 43 mil. eur.

Sergio Ramos (33)

Kapitán Realu sa dlho bránil obvineniach, pokúšal sa dokázať, že nezaplatil len preto, lebo ho jeho poradcovia presviedčali, že je všetko o.k. Na súde mu však dokázali, že platil málo. Doplatiť musel milión eur.