Na vojvodkyňu Meghan sa to valí z každej strany: Obula sa do nej žena zvučného mena

Dánska princezná Marie (43) zareagovala na ponosy vojvodkyne Meghan (38) a princa Harryho (35) voči médiám. Povedala, že "sťažovanie sa je zbytočné".

Princezná Marie, ktorá pred svadbou s princom Joachimom (50) pracovala v odvetví marketingu a financií, povedala, že je opatrná ohľadom toho, čo zdieľa na sociálnych sieťach. Chce sa chrániť. Informuje o tom Independent.

V jednom rozhovore dostala otázku, ako sa jej žije na očiach verejnosti, keďže je teraz ako členka dánskej kráľovskej rodiny ostro sledovaná. Marie použila vojvodkyňu Meghan ako príklad príslušníka kráľovskej rodiny, ktorý sa sťažuje na médiá.

"Svoj život vystavujem na sieťach, iba keď to je nutné," povedala. "Sťažovanie sa je zbytočné." Taktiež dodáva, že podľa nej sa sobášom s princom Joachimom nezmenila. "Myslím, že som stále taká istá. Len si jednoducho nepripúšťam niektoré stránky svojej osobnosti v niektorých situáciách."

Princezná Marie a princ Joachim sú šiesti v poradí na následníctvo trónu. Tým majú rovnaký nárok na trón ako vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu na britský trón. Následníkom dánskeho trónu je Joachimov brat, korunný princ Frederik. Spolu s jeho manželkou, korunnou princeznou Mary, taktiež pútajú pozornosť médií.

Meghan a Harry sú v súčasnosti na šesťtýždňovej dovolenke. Po tom, čo strávili Deň vďakyvzdania s Meghaninou matkou Doriou Ragland v Los Angeles, si Vianoce užijú v Kanade.

Marie a Joachim sa presťahovali do Paríža aj s ich štyrmi deťmi - princom Nikolaiom, princom Felixom, princeznou Athenou a princom Henrikom. Teraz si zvykajú na nový spôsob výučby. "Vyučovanie v inom jazyku, osem hodín do dňa, to je vyčerpávajúce. V Dánsku trvá vyučovanie kratšie. Poobede sa viac venujú fyzickým aktivitám a kreativite. Ale nikdy som ich nepočula sa sťažovať. Majú veľmi dobré výsledky," povedal princ Joachim.