Nehorázny čin v Rajci: Vandali zničili už druhý židovský cintorín, slová Frankla donútia zamyslieť sa

Na židovskom cintoríne v Rajci (okres Žilina) poškodili neznámi vandali zhruba dvadsať náhrobných kameňov, väčšinou z konca 19. a prvej polovice 20. storočia.

Podľa predsedu žilinskej Židovskej náboženskej obce Pavla Frankla ich poškodili v období od 4. decembra do 22. decembra.

"V súvislosti s danou udalosťou sa začalo trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku. Vykonávame všetky potrebné úkony a opatrenia za účelom objasnenia skutku," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Nikola Kačkovič.

V Rajci žila podľa Frankla židovská komunita už koncom 17. storočia a bola najstaršou v žilinskom regióne. "O židovský cintorín, na ktorom je zhruba 400 náhrobkov, sa stará 13 dobrovoľníkov z Rajca. Skutočne sa vzorne starajú, klobúk dole. Židovská obec v Rajci už dávno zanikla, ako väčšina obcí v menších mestách po vojne, pretože ľudia sa nevrátili kvôli holokaustu. Cintorín pripadol Ústrednému zväzu Židovských náboženských obcí. A pretože máme celokrajskú pôsobnosť, sme jedinou obcou v kraji, je to pod dohľadom židovskej obce v Žiline," vysvetlil Frankl.

"Nie je to v prvom rade materiálna škoda. Tie kamene, až na dva kusy, sa dajú postaviť. Ide o morálne hľadisko - cintorín je mimo mesta, v kopci pri ceste, ktorá vedie do hôr. Chodí tam málo ľudí, nikto tam nebýva. Ľudia, ktorí tam išli, išli tam cielene. Aby zvalili kamene a urobili zle mŕtvym. A to je z môjho pohľadu ďaleko väčšia škoda, ako to, že ich budeme musieť znovu postaviť," zdôraznil Frankl.

Pripomenul, že na Slovensku žilo pred druhou svetovou vojnou 135 000 Židov. "Zostalo nám 750 cintorínov. Dnes máme 2000 členov v židovských náboženských obciach na Slovensku, plus ďalších 2000 až 3000 neregistrovaných. Ale všetky cintoríny nám zostali. Nie sme fyzicky ani finančne schopní sa o ne starať. Mnohé sú opustené, v žalostnom stave. Často za obcou, v extraviláne, v horách, zarastené v lese a nevieme, či nie sú poškodené. Budeme to preverovať. Toto je druhý, ktorý sme zistili v krátkom čase," dodal predseda žilinskej Židovskej náboženskej obce.

Neznámi vandali zničili aj 59 pomníkov na židovskom cintoríne v Námestove. Podľa predsedu občianskeho združenia Pamätaj Karola Kurtulíka to zistili aktivisti v pondelok (16. 12.). Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Dolnom Kubíne začal trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku.

"Staráme sa o 150 cintorínov, ako-tak sa udržiavajú. Z času na čas sa kosia, sem-tam sa niečo opraví. Tieto vieme zmapovať. Zhodou okolností, rajecký aj námestovský sú také cintoríny," uzavrel Frankl.