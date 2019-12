Jankovskú chcú vyzliecť z talára: Praženková navrhla disciplinárne stíhanie bývalej štátnej tajomníčky

Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková podala podnet na disciplinárne stíhanie bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej.

Súdna rada o tom informovala na svojej internetovej stránke. Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková opäť využila svoju zákonnú kompetenciu a podala návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne Krajského súdu v Bratislave – M. J. V tomto prípade vzala do úvahy aj samotné odporúčanie Súdnej rady SR,“ informuje rada s tým, že návrh podala Praženková z dôvodu, že daná sudkyňa porušila povinnosti, ktoré boli uvedené v správe o činnosti komisie.

„Zároveň do dnešného dňa nedala záruky, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Návrh predsedníčky súdnej rady teda vychádza zo skutočnosti, že sudkyňa stratila predpoklady sudcovskej spôsobilosti, čo má za následok návrh trestu zbavenia funkcie sudcu, vrátane návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu,“ dodala rada.

Komisia zriadená pre preverenie podozrení týkajúcich sa sudcov a ich spolupráce so stíhaným podnikateľom Marianom Kočnerom navrhla ešte v novembri predsedníčke Súdnej rady SR Lenke Praženkovej disciplinárne stíhania voči bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej a sudcovi Okresného súdu Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi. Členka komisie Elena Berthotyová v tejto súvislosti zdôraznila, že členovia komisie za asistencie polície nahliadli do vyšetrovacieho spisu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Zistili pri tom, že komunikácie, ktoré boli medializované ako komunikácie medzi Marianom Kočnerom, Jankovskou a Sklenkom, boli autentické s tými, ktoré sú zaznamenané v spise.

Jankovská si podľa Berthotyovej s Marianom Kočnerom vymenila okolo 5 320 správ, a to napriek tomu, že to viackrát verejne poprela. So Sklenkom si Marian Kočner údajne vymenil až 9 722 správ. Podľa predsedníčky komisie vznikajú v tejto súvislosti podozrenia z porušenia povinností sudcu. Hoci návrhy na disciplinárne stíhanie proti obom sudcom už podané boli, podľa Berthotyovej nejde o duplicitné návrhy, pretože sa týkajú iných skutkov.

Jankovská bola napríklad pôvodne disciplinárne stíhaná na podnet ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) pre tvrdenia v súvislosti s pobytom v dome advokáta v Chorvátsku. Pokiaľ ide o Sklenku, ten podľa komisie vynášal Marianovi Kočnerovi informácie o sudcoch a agende súdu, pričom sudcov členil na využiteľných a nevyužiteľných, niektorých dokonca označil za spolupracujúcich s konkurenčnou skupinou. Zároveň údajne od Mariana Kočnera prijal finančnú hotovosť, nový telefón a platby tiež obdržala jeho manželka. „Konanie ukazuje znaky vybočenia z morálneho štandardu a integrity,“ dodala Berthotyová.