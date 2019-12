Fanúšikovia sa majú na čo tešiť: Tourminátor prvýkrát na Okolo Slovenska

Peter Sagan figuruje v sedemčlennej predbežnej zostave tímu Bora-Hansgrohe na budúcoročné preteky Okolo Slovenska. Tie sa uskutočnia v termíne 16.-19. septembra 2020 a odštartujú v Saganovom rodisku Žiline.

Ak táto informácia bude platiť aj o necelých deväť mesiacov, bude to po prvý raz, čo sa čoskoro 30-ročný cyklista predstaví slovenským fanúšikom na tomto najväčšom domácom etapovom podujatí. Podľa denníka Šport sa trojnásobný majster sveta a majiteľ 113 víťazstiev v profipelotóne práve na slovenských cestách rozlúči so sezónou 2020. V nej by mal absolvovať okrem tradičných jarných klasík a Tour de France po prvý raz v kariére aj Giro d´Italia a tiež mimoriadne náročnú súťaž s hromadným štartom na olympijských hrách v Tokiu.

Okrem Petra Sagana by na slovenských cestách v tíme Bora-Hansgrohe nemali chýbať ani jeho starší brat Juraj a tiež Erik Baška. Obaja sa zúčastnili na najvýznamnejších domácich pretekoch kategórie UCI 2.1 už aj vlani a tohto roku. "V desiatke ľudí, ktorí budú sprevádzať cyklistov tímu Bora-Hansgrohe na Okolo Slovenska, sú aj športový riaditeľ Ján Valach, Saganov mediálny manažér Gabriele Uboldi, mechanik Ján Bachleda a maséri Maroš Hlad a Peter Kalány. Z toho vyplýva, že meno Peter Sagan v menovitej prihláške nie je iba zdvorilosť, ale fakt," píše denník Šport.