Každý si zaslúži druhú šancu

Už 6. januára na JOJ-ke štartuje nový rodinný seriál NOVÝ ŽIVOT. Príbeh sa začína na maturitnom stretnutí športového gymnázia. Namakaní spolužiaci, ktorým ťahá na 40-tku, sa predvádzajú jeden pred druhým, ako keby aj úspech bol športová disciplína...

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Len kdesi pri zadnom stole vyrušujú, ako vždy, najlepší kamaráti – hokejista Dušan Molnár (Milo Kráľ), futbalistka Lucia Pálfyová (Helena Krajčiová) a futbalista Paľo Cvikla (Alexander Bárta). Zoznamujeme sa s nimi vo chvíli, keď Luciina a Paľova futbalová kariéra ešte pomerne šliape, respektíve prešľapuje. A tak ich ako blesk z jasného neba zasiahne Dušanove rozhodnutie, že on s vrcholovým športom končí. Seriózny a slušný Dušan sa nekompromisne rozhodne začať nový život.

Vynikajúce herecké výkony

Ale aj zaujímaví a neopozeraní herci či dej zasadený do nádherného mesta Trenčín, to všetko a omnoho viac ponúka prichádzajúci seriál TV JOJ NOVÝ ŽIVOT. Divákom ukážeme krásne exteriéry aj kvalitne urobené interiéry, navrhnuté známym architektom a scénografom Pavlom Andraškom. Titulnú skladbu k seriálu naspieval Marián Čekovský. Jeho pieseň „To si nedám len tak vziať“, ku ktorej nakrútil videoklip v štúdiu s hercami zo seriálu, videlo už 60-tisíc divákov.

Príbehy dvoch generácií

Generáciu štyridsiatnikov, bývalých úspešných športovcov, ktorí sa musia zaradiť do každodennej reality a tiež mladých študentov gymnázia. Ich starosti aj radosti študentského života, školské lásky aj sklamania sú konfrontáciou medzi životom dospelákov a životom stredoškolákov. Seriál majú pod palcom známi česko-slovenskí scenáristi, ktorí majú za sebou množstvo úspešných titulov – Petr Kolečko a Danica Hričová. Dá sa predpokladať, že táto dvojica vytvorí opäť skvelý seriál, ktorý vás pozývame sledovať. Na JOJ-ke začíname nový rok Novým životom.

Osudy hlavných hrdinov

Lucia a Paľo mu spočiatku neveria, potom sa smejú a napokon Dušana začnú presviedčať, aby nebláznil. No ani jeden z nich netuší, že aj ich športová kariéra je práve na konci.

Odrazu stoja všetci kamaráti na rovnakej štartovacej čiare. Majú takmer 40, za sebou len šport a iba šport. A pred sebou úplne NOVÝ ŽIVOT, o ktorom ani jeden z nich nemal ani potuchy. Ako sa dá žiť život po športe? A aký výsledok treba v tomto polčase života uhrať, aby ani jeden z kamarátov neprehral?

Dušan chce mať slušné zamestnanie

Je zvyknutý hrať fair play a už dávno má nové miesto vybavené. Kým si dokončí licenciu, bude robiť asistenta trénera. Nakoniec je všetko inak, príjme miesto učiteľa na gymnáziu, kam chodí aj jeho syn Tomáš (14). A tým skomplikuje život nielen sebe, ale predovšetkým synovi. Stane sa z Dušana dobrý pedagóg a obľúbený otec?

Lucia chce mať dieťa a rodinu

No v slabej chvíľke kúpi krčmu. Mohla by sa súdiť a vrátiť ju, ale ona sa rozhodne inak. Zatne zuby a krčmu prevádzkuje aj napriek tomu, že netuší, čo podnikanie obnáša. Život jej skomplikuje frajer Evald. Láskavá a čestná Lucia netuší, ako veľmi jej zamieša karty. Nájde Lucia toho pravého a bude mať rodinu?

Paľo chce byť aj bez futbalu slávny a bohatý

Mal by robiť niečo poriadne, no on sa odmieta vzdať sa svojho životného štýlu, veď aj balenie báb je šport. A prečo nie, veď Paľo je v polohe drzého zvodcu a nenapraviteľného klamára taký neodolateľný, že mu vždy všetky ženy odpustia. Lucia, Paľova exmanželka Vanda, ba aj 16-ročná dcéra Lea, ktorá za pár rokov vyrástla tak, že ju ani vlastný tatko nepoznal. Keďže šarm Paľa neuživí, hľadá, kde by zarobil aspoň na alimenty. Bude Paľo slávny a bohatý?

NOVÝ ŽIVOT, to sú aj nové pravidlá, nové výzvy, nové vzťahy, nové prehry. A samozrejme, aj nové výhry, aj keď tie si všetky postavy najprv musia vybojovať.

Kreatívni producenti: Petr Kolečko, Danica Hričová

Scenáristický tím: Petr Kolečko, Danica Hričová, Vanda Feriancová, Martina Svobodová, Alenka Sabuchová, Jozef Koleják Réžia: Ján Novák

Hlavými predstaviteľmi sú: Helena Krajčiová, Alexander Bárta, Milo Kráľ, Henrieta Mičkovicová, Alžbeta Stanková, Jozef Vajda, Juraj Loj, Ján Jackuliak, Thomas Kamenar, Ivan Krúpa, Barbora Švidraňová, Lucia Hurajová, Simona Kollárová, Max Bolf, Laura Petersen, Romana Dang Van, Tony Porucha, Dáša Mamba Šarközyová, Barbora Ďurovčíková...