Predseda únie Rómov sa ospravedlnil za decembrové útoky a tvrdí: Politické strany si na nich robí kampaň

Predseda občianskeho združenia Únia Rómov na Slovensku František Tanko sa ospravedlnil za útoky Rómov v obciach Važec a Richnava.

Považuje ich však za zlyhanie jednotlivcov, a nie Rómov ako takých. Povedal to v pondelok pred Úradom vlády SR. "Chcem povedať jedno veľké prepáčte. Nikto nesmie brať spravodlivosť do vlastných rúk. Bolo to zlyhanie jednotlivca, nie všetkých Rómov na Slovensku," uviedol Tanko. Za neriešenie rómskej otázky viní Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, o ktorom tvrdí, že má zviazané ruky Ministerstvom vnútra SR. Napriek tomu však hodnotí povinnú predškolskú výchovu pozitívne.

K dvom napadnutiam v obciach Važec a Richnava uviedol, že si na nich politické strany robia kampaň. "Marian Kotleba si zbiera politické body a štve majoritnú spoločnosť proti nám, Rómom," uviedol Tanko na margo predsedu ĽSNS. Za zneužívanie situácie Rómov kritizoval aj mimoparlamentné strany Za ľudí a PS/Spolu.