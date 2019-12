Chára kvôli infekcii vynechá zápas s Capitals: Aspoň si trochu oddýchnem

Slovenský obranca Zdeno Chára (42) vynechá najbližší duel Bostonu Bruins v NHL. "Medvedi" v noci na utorok privítajú Washington, 42-ročný zadák však musí absolvovať návštevu lekára v súvislosti so zranením z minulej sezóny.

Chára totiž odohral finálovú sériu play off s zlomeninou sánky, keď sa zranil vo štvrtom stretnutí so St. Louis. Zvyšné štyri zápasy odohral so špeciálnym chráničom. Neskôr podstúpil chirurgický zákrok. Po pol roku sa mu však operované miesto zapálilo. "Dostala sa mi tam infekcia, je to vzácne, ale stáva sa to. Vyberú mi platničku a miesto vyčistia, aby sme predišli neskorším väčším problémom," vysvetlil procedúru Chára.

Tímu by však nemal chýbať dlhšie obdobie a"Je to iba krátkodobá záležitosť. Jedine, ak by sa vyskytli komplikácie, ale to nepredpokladám," uviedol tréner Bruins Bruce Cassidy na oficiálnom webe NHL.Naopak, Capitals sa darí, z uplynulých dvanástich duelov desaťkrát triumfovali a sú na čele Východnej konferencie, o päť bodov pred Bostonom. "Myslím si, že sa to nikdy nedá načasovať perfektne.dodal Chára, ktorý v tejto sezóne dosiaľ odohral 37 zápasov a nazbieral 13 bodov (5+8).