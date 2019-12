Kráska zanechala právo, dala sa na inú dráhu: Z risku je teraz výnosný biznis

Mladá žena vyštudovala právo. No darí sa jej v úplne inej oblasti.

Lauren McAuslin (34) z Nového Zélandu ide v šľapajach svojich rodičov. Hoci vyštudovala právo, začala sa venovať inej oblasti. Kúpila si licenciu na prevádzku známeho fast foodu McDonald's. Darí sa jej mimoriadne, už dokonca vlastní dve reštaurácie – v Blenheime a v New Plymouthe.

Rodičia mladej ženy vlastnili reštauráciu aj v minulosti. Keď mala 22 rokov, musela prevziať rodinný biznis, lebo jej otec ochorel. „Bola som mladá a mala som na sebe zrazu veľkú zodpovednosť. To bolo najťažšie. Ľudia zrazu odo mňa chceli odporúčania, ale to je pekne zložité, keď nemáte žiadne skúsenosti,“ cituje Daily Mail Lauren.

Lauriným prevádzkam sa mimoriadne darí. Jedna reštaurácia zarába priemerne 10 miliónov novozélandských dolárov (takmer 6 miliónov eur). Iné prevádzky zarábajú priemerne 7 miliónov novozélandských dolárov (vyše 4 milióny eur). „Pozriem sa na nich (bývalých spolužiakov), ako pracujú za stolom od šiestej hodiny ráno do jedenástej hodiny v noci, pracujú v noci. Nevyzerajú, že by sa veľmi bavili. Ale ja chodím do práce s úsmevom, pracujem s dobrým tímom a cítim sa dobre,“ dodáva úspešná Lauren, ktorá je najmladšou držiteľkou licencie na Novom Zélande.