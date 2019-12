Vlastina Kounická Svátková si toho v živote preskákala viac než dosť. Herečka, ktorá je známa svojou otvorenosťou, priznala nielen bulímiu, no aj to, že ju v minulosti partner týral. Dnes je však všetko inak, herečka je konečne šťastná po boku manžela Jiřího a je mamou troch krásnych chlapcov. Ako nám však prezradila, ich zoznámenie nebolo úplne najromantickejšie, vďaka čomu im to vraj dodnes klape. Poodhalila však aj omnoho viac!