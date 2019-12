Rozbieha sólovú kariéru! Spevák Matej Vaník, známy najmä z pop operného tria La Gioia, sa po dvoch rokoch ťažkej práce teší zo sólového albumu s názvom Odkiaľ a kam. To je aj názov rovnomennej piesne, na ktorú si spevák prizval na spoluprácu Bibianu Ondrejkovú. Nás zaujímalo nielen to, ako ich spolupráca prebiehala, no či sa pri vzniku duetu hádali. Herečka na Mateja prezradila oveľa viac!