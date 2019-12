Do policajného džípu narazilo auto plné migrantov: Štyria ľudia utrpeli zranenia

Dvaja migranti a dvaja policajti utrpeli zranenia, keď do policajného džípu narazilo auto pašerákov ľudí. V nedeľu o tom informovala severomacedónska polícia.

Incident sa stal ešte v sobotu, keď sa policajti v meste Veles pokúšali zastaviť auto s desiatimi afganskými migrantmi. Všetkých zranených previezli do miestnej nemocnice, pričom podľa zdravotníkov sú ich zranenia ľahké.

Trojicu severomacedónskych občanov, údajných organizátorov prevádzačskej operácie, ktorí z miesta činu ušli, policajti neskôr zadržali.

Migrantov, ktorí podľa predpokladov prišli do krajiny z Grécka, po nehode previezli do detenčného centra v pohraničnom meste Gevgelija a mali by ich deportovať naspäť do Grécka.