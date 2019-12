Mirka Partlová dostala najkrajší darček: Tajnosti okolo pôrodu synčeka

Približne v polovici augusta sa slovenská herečka a speváčka Mirka Gális Partlová (34) pochválila radostnou novinkou, že sa stane po prvý raz mamou.

So svojím čerstvým manželom Matejom Gálisom (25) sa tak tešili zo svojho očakávaného rodičovstva. Dvojica, ktorá si však svoje súkromie usilovne stráži, má veľkú novinu. Podľa informácií Nového Času sa totiž manželia stali rodičmi a synčekovi dali netradičné meno!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po viacerých nevydarených vzťahoch so známymi mužmi sa Mirka rozhodla svoju lásku zoficiálniť s o deväť rokov mladším priateľom Matejom Gálisom. Už po ôsmich mesiacoch však prišiel ďalší šok, keď Mirka na sociálnej sieti zverejnila fotografiu, ktorou sa podelila s fanúšikmi o šťastnú novinku. „Keďže vás máme všetkých radi, tak vám chceme ako prví oznámiť našu novinku,“ napísala k ich spoločnej fotke blondínka s tým, že ich rodina sa čoskoro rozrastie o nového člena.

O Partlovej je pritom známe, že svoje súkromie si úzkostlivo stráži a vyjadruje sa k nemu len nerada. Podľa informácií Nového Času však herečka porodila a už týždeň sa aj s manželom radujú z malého drobca. „Mirka s Matejom majú synčeka. Narodil sa minulý pondelok a dostal meno Julian Daniel,“ potvrdil nám zdroj z okolia rodiny. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na Mirku, no tá do uzávierky neodpovedala. Na svojej sociálnej siete sa však aj s manželom malým pokladom o pár hodín na to pochválila.

„Ďakujem za tento dar v živote. Trošku nás vytrápil, ale sme obaja zdraví. Manžel sa o nás stará a krajší darček pod stromček sme si ani nemohli priať. Tak vitaj medzi nami,“ napísala šťastná mamina, ktorá nezabudla dopísať, že synčeka už teraz nekonečne milujú. Materskú si pritom herečka dlho neužila. Len v polovici decembra sa blondínka lúčila nielen s fanúšikmi, ale aj s milovanou prácou, keď avizovala, že na doskách, ktoré znamenajú svet, si dáva pauzu a odchádza si užívať obdobie pred pôrodom. To si teda dlho neužila, no ako sa zdá, konečne sa jej splnil sen a ona sa stala mamou.