Žena závidela kamarátke tehotenstvo: Vymyslela diabolský plán, z ktorého rozum postojí

Žena obvinená z únosu novorodeniatka svojej najlepšej kamarátky predstierala tehotenstvo pár týždňov pred tým, ako ju našli zavraždenú.

Telo Heidi Broussard bolo objavené v kufri auta zaparkovaného na príjazdovej ceste patriacej žene menom Magen Fieramusca (33) v texaskom Houstone. Ako informuje The Sun, toto miesto je 165 kilometrov vzdialené od miesta, kde Heidi zmizla.

Jej dcérku, jednomesačnú Margot, našli nažive a zdravú. Policajti si myslia, že Magen zabila svoju najlepšiu kamarátku a chcela vydávať jej dieťa za vlastné. Medzi svojimi priateľmi rozniesla pár týždňov pred Heidinou smrťou novinu, že porodila dievčatko s menom Luna Mae. Dieťa dokonca prihlásila v spoločnosti Target spolu s mužom Christopherom Greenom. Ten je v skutočnosti majiteľom bytu, kde býva. Žena dokonca predstierala tehotenskú chôdzu.

Spoločná priateľka Caressa Nolte si robila o zmiznutú Heidi starosti a informovala políciu. Tí v ten piatok vstúpili do domu Magen Fieramusca. Caressa povedala: "Hovorím s Magen každý deň. Je z tohto všetkého mimo. Nedávno porodila a teraz dojčí." Keď sa jej pýtali na informácie o dieťati, odpovedala: "Volá sa Luna Mae... Má 15, 16 dní." Taktiež udala, že to bábätko nikdy nevidela, ale že znelo rozkošne, keď ho počula v pozadí počas telefonovania s Magen.

Podozrivá sa spoznala s Heidi na cirkevnom tábore, keď mali 11 rokov. Teraz má na krku dve obvinenia z únosu a jedno z manipulácie s mŕtvolou. Nebola obvinená z vraždy. Pitva ukázala, že Heidi zomrela v dôsledku škrtenia. Policajti začali vyšetrovanie v danej veci. Vyšetrovatelia ešte stále čakajú na výsledky DNA testov bábätka, aby potvrdili, že už spomínané dieťa skutočne je Margot.

Heidi bola naposledy videná, ako aj s Margot odprevádzali jej šesťročného syna Silasa do školy. Potom ju kamery zachytili nasadať do Mageninho auta.

Jej snúbenec Shane Carrey a rodičia Tammy a David Broussard zúfalo prosia o akékoľvek informácie. "Veľmi nám chýbajú a chceme, aby sa vrátili domov," hovoria. "Heidi by toto nikdy neurobila, ani náhodou... Miluje svojho syna Silasa a neurobila by to, nikdy by nevzala Margot dole schodmi bez nosiča a nepripásanú a taktiež bez pripevnenej prebaľovacej tašky," dodali.

Magen sa v piatok objavila na súde ohľadom šiestich dopravných priestupkov. Nenamietala, a tak ju uznali vinnou. Výškou pokút sa prihliadalo aj na obvinenia v súvislosti s únosmi.

Malá Margot sa momentálne nachádza v dočasnej starostlivosti inštitúcie, zaoberajúcej sa ochranou detí.