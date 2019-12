Zagorová a Margita porušili sľub: Také niečo spravia prvý raz až po 30 rokoch manželstva

Hviezdy Hana Zagorová (73) a jej slovenský manžel Štefan Margita (63) patria k najharmonickejším párom nášho a českého šoubiznisu.

Napriek tomu, že sú spolu tridsať rokov a z toho dvadsaťsedem rokov ako manželia, nikdy spolu neurobili koncert. A to sa rozhodli práve v roku 2020 zmeniť a prvýkrát zorganizovať spoločné hudobné podujatia. Prečo otáľali také dlhé roky?

Zagorová a Margita majú úspešnú kariéru, ktorú nikdy neprepojili. Na jednom pódiu sa stretli len počas moderovania spoločnej relácie. A práve to sa zmení už na budúci rok. Zagorová koncertuje so svojím repertoárom už 50 rokov a Margita pôsobil v najslávnejších operných domoch v Miláne, Londýne či New Yorku.

V minulosti sa však dohodli, že svoje kariéry nebudú prepájať. Teraz je to však inak. „Nikdy sme nespolupracovali. Sledovali sme svoje úspechy, radili sme si, hodnotili sa. Ale zrazu sme prišli k tomu, že je ten správny čas porušiť našu dohodu,“ priznala pre idnes.cz Hana, ktorú doplnil manžel Štefan: „Napadlo nám to súčasne, mali sme na to obaja chuť a tešíme sa z toho. Koncerty budú mať názov Konečne spolu.“