Svet módy smúti: Vo veku 86 rokov zomrel návrhár Emanuel Ungaro

Vo veku 86 rokov zomrel v Paríži známy francúzsky módny návrhár s talianskymi koreňmi Emanuel Ungaro. Agentúru AFP o tom v nedeľu informovala návrhárova rodina.

Svetoznámy návrhár, ktorý sám seba označoval za "posadnutého zmyslami", zomrel v sobotu po dvoch rokoch zdravotných komplikácií. Emanuel Ungaro sa stiahol z verejného života v roku 2004 a podľa rodiny sa mu v ostatnom čase zdravotný stav zhoršoval.

Narodil sa v roku 1933 v meste Aix-en-Provence v južnom Francúzsku do rodiny talianskych imigrantov. Ungarov otec bol krajčír a práve on ho zaučil do remesla. V roku 1956 sa ako 22-ročný presťahoval do Paríža a pracoval v módnom dome, ktorý viedol španielsky návrhár Cristóbal Balenciaga.

Emanuel Ungaro založil v roku 1965 vlastný módny dom a značku, ktorá dodnes nesie jeho meno.