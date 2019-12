Zbystrite pozornosť: Ako budú počas sviatkov otvorené obchody?

Vianoce sú sviatky pokoja a mali by sme ich stráviť v kruhu rodiny a blízkych.

Počas týchto dní sú obchody povinne zatvorené a posledná šanca na nakúp je na Štedrý deň doobeda. Drobnosti si môžete dokúpiť na benzinkách či v malých obchodoch, kde si majiteľ nedopraje oddych. Ako je to s fungovaním pôšt či bánk počas sviatočného obdobia?

Nezabudnite včas poslať peniaze

Anna Jamborová, ČSOB

- Vo všeobecnosti platí, že ak klient zadá príkaz na SEPA platbu v eurách elektronicky počas pracovného dňa do 21.00 hod. alebo v pobočke do 15.00 hod., budú mu prostriedky z účtu v ten istý deň aj odpísané a v najbližší pracovný deň pripísané na účet banky príjemcu. Transakcie medzi účtami ČSOB sa počas pracovných dní realizujú obratom.

Zrýchlená platba

Ak klient na koncoročnú platbu pozabudne, resp. ju nestihne zadať včas, môže využiť zrýchlenú platbu. Ak zadá zrýchlenú SEPA platbu do utorka 31. 12. 2019 do 11.30 hod., peniaze budú na účet banky príjemcu pripísané ešte v ten istý deň. Druhou možnosťou, s ktorou klient získa ešte nejaký čas navyše, je urgentná platba v mene EUR v reálnom čase. Pri zadaní príkazu 31. 12. 2019 do 12.00 hod. v pobočke alebo do 15.00 hod. elektronicky, bude platba na účet banky príjemcu pripísaná ešte v ten istý deň. Urgentné a zrýchlené platby sú spoplatnené nad rámec balíka služieb.

Banky cez sviatky

24. až 26. decembra: zatvorené

31. decembra: otvorené väčšinou do 12.00 hod.

1. januára 2020: zatvorené

Obchody musia byť zatvorené

- Legislatíva presne stanovuje obchodom, že počas sviatočných dní musia mať predajne zatvorené. Na Štedrý deň ešte môžete nakúpiť, ale iba do obeda. Platí pravidlo, že v tento deň môžu zamestnanci vykonávať práce v obchodoch iba do 12.00 hod.

Výnimka:

- prevádzky, kde obsluhuje sám majiteľ a nie jeho zamestnanci

- benzínové pumpy, lekárne, maloobchod na letiskách, autobusových a vlakových staniciach, predaj cestovných lístkov a suvenírov

Pošta počas sviatkov

Eva Rovenská, hovorkyňa Slovenskej pošty

- Slovenská pošta bude svojim klientom k dispozícii aj počas blížiacich sa sviatkov a vo vianočnom a v novoročnom období otvorí vybrané pobočky pre verejnosť. Informácie o zmenách otváracích hodín nájdu zákazníci zverejnené na jednotlivých poštách, ako aj na webovej stránke Slovenskej pošty www.posta.sk či v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty

24. až 26. decembra 2019 budú všetky pobočky zatvorené.

31. decembra 2019 budú skrátené otváracie hodiny pôšt.

1. januára 2020 budú všetky pobočky zatvorené