Ako chce prežiť Vianoce herec Ján Koleník? Vylihovanie pri telke ho nebaví

Slovenský herec Ján Koleník chce prežiť vianočné sviatky podľa vlastných slov dynamicky.

„Mňa nebaví vysedávať a vylihovať pri telke, ani sa prejedať. S týmto vôbec nemám problém, dokonca vždy zakazujem mame, aby piekla šestoraké koláčiky, stačia dva druhy a nemusia byť štyri chody, stačí jeden či dva...,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA. „Mám rád rybu, mám rád šalát a kapustnicu s hubami a s klobásou, ale všetkého s mierou a potom rád chodím na čerstvý vzduch, prípadne prejsť sa do Banskej Štiavnice a možno sa nám podarí skočiť aj do Tatier,“ naznačil. „Hlavne nech Vianoce nie sú o behaní po obchodoch a zháňaní darčekov,“ dodal.

Známy herec tomuto systému sám už nejaký čas vzdoruje. „Všetci vedia, že odo mňa nemajú nič čakať a ja nečakám nič od nich a vôbec to nie je ani skúpe ani neromantické, je to skôr o tom, že prežime tie Vianoce iba tým, že budeme spolu. Nebežme do obchodu iba preto, aby sme sa predbiehali v počte nakúpených darčekov, to je absolútne nelogické,“ uviedol.