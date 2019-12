Krásnej Natálii zmenila stáž v Číne život: Sekla s modelingom, aby pomáhala chorým

Radikálna zmena. Natália Pažická (24) sa vďaka krásnemu telu i tvári stala modelkou, ktorá pracovala pre známe svetové značky.

Lenže po dvojmesačnej stáži v Číne, kde videla neľudské podmienky, v ktorých pracovali zamestnanci textilného priemyslu, zavesila modeling na klinec. Dnes žije pre charitu a naposledy pomohla aj chlapcom bojujúcim so smrteľnou chorobou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kráska mala módny biznis trochu zidealizovaný, no stačilo niekoľko dní priamo v srdci továrne, kde sa vyrábajú módne kúsky a precitla. „Pracovala som ako modelka pre známe značky a presťahovala som sa do Amsterdamu, kde som študovala odevný priemysel a dostala som sa na dvojmesačnú stáž do čínskej továrne,“ povedala Natália. Keď videla, ako v Číne za šijacími strojmi spali unavené ženy a pod nimi na zemi ležali ich deti, zanechalo to v nej hlbokú stopu.

„Uvedomila som si, aký neľudský je biznis okolo módy. Preto som založila občianske združenie Everyindividualmatters,“ rozhovorila sa Natália, ktorá vyzbierala už tisíce eur pre Autistické centrum Andreas v Bratislave, občianske združenia Zvieratá v núdzi a Prales deťom, Československý kastračný program, ako aj pre Detské krízové centrum Náruč v Žiline.

A keď zverejnila zbierku pre štyroch mušketierov bojujúcich s Duchennovou muskulárnou dystrofiou, ľudia neváhali a Jakubkovi (8), Adamkovi (10), Peťkovi (6) a Robkovi (7) poslali na transparentný účet štyritisíc eur. Peniaze dajú aj na liečbu chorého Števka (6) s bratom Adamkom (3) a Oliverkom (3). „Vážime si jej ochotu aj každé euro, ktoré ľudia poslali. Peniažky použijeme na liečbu. Ďakujeme!“ povedala právnička Lucia Bajzová, ktorá bojuje za liečbu pre chlapcov od minulého roka.