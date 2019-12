Panika na sídlisku v Dunajskej Strede: V paneláku unikal plyn, obyvatelia opísali chvíle hrôzy

Poplach na juhu Slovenska! V paneláku na sídlisku Nová Ves v Dunajskej Strede mali v nedeľu ráno namiesto pokojného vstávania poriadny stres.

Obyvatelia 7-poschodovej bytovky museli urýchlene opustiť byty, lebo unikal plyn a nikto netušil, či a kedy sa vrátia domov. Hasiči namerali hraničné hodnoty plynu vo vzduchu a reálne hrozil výbuch podobný explózii z Prešova, pri ktorej zahynulo 7 ľudí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Veľa ľudí ešte spalo, nie­ktorí si ospalí varili kávu, no zopár susedov bolo v nedeľu okolo ôsmej hore. Práve oni zavolali hasičov, pretože cítili plyn. „Hasiči nám búchali na dvere, aby sme čo najskôr opustili byty. Ja som si dala na nohy len topánky, zobrala psa a tak som utekala,“ opísala chvíle hrôzy Rita (34), ktorá býva na šiestom poschodí.

„Môžeme povedať a zároveň mimoriadne pochváliť hasičov, že tu boli do dvoch minút a postupovali veľmi profesionálne. Hneď otvárali okná, merali hodnoty a boli veľmi milí,“ zhodli sa viacerí obyvatelia bytovky. „Hodnoty boli namerané na dolnej hranici pred výbuchom. Museli sme evakuovať sto ľudí, ktorým sme poskytli evakuačný autobus,“ opísal situáciu krajský riaditeľ hasičov Vojtech Krajčovič.

Ľudia mali obrovský strach, že situácia môže dopadnúť podobne ako v Prešove. „Máme už postavené stromčeky, všetci sa veľmi tešíme na vianočné sviatky, bolo by to pre nás nesmierne ťažké, ak by sa stalo niečo obdobné. Som rada, že sa to skončilo tak, že stačilo vyvetrať,“ povedala mama dvoch detí. Plynári prišli na miesto okamžite zastaviť plyn a ten odstavili až do pondelka.

Plyn mal unikať medzi 5. a 7. poschodím. Dve hodiny po nameraní vysokých hodnôt boli merania už nulové. Revízny technik však už teraz šípi, kde mohol nastať problém. „Našiel som tu koncovky, ktoré nemajú uzávery a tam je zrejme problém. Ja neviem, čo sa stalo a kto to robil, keď to tu ľudia nemajú,“ uzavrel technik Atila Tasli.