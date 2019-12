Deti nezvestnej Nadeždy prežijú najsmutnejšie Vianoce: Milý Ježiško, pošli nám späť mamu!

Zúfalstvo a beznádej! Ľuboš Ondejka (40), otec troch detí a manžel nezvestnej Nadeždy (40), prežíva nočnú moru.

Už takmer rok sa stará o deti a denne premýšľa, čo je s jeho milovanou ženou. Naďa odišla z domu ešte začiatkom januára a odvtedy ju nikto nevidel.

Napriek bolesti, ktorá nešťastným mužom lomcuje, musí byť oporou pre deti, ktorým mama veľmi chýba a stále sa na ňu pýtajú. Teraz ich navyše čakajú prvé Vianoce, keď si spoločne nesadnú za stôl, ani nerozbalia darčeky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Atmosféra rodinného domu, v ktorom žije rodina nešťastného Ľuboša, bola síce pokojná, ale otec troch detí bol viditeľne vyčerpaný a na najkrajšie sviatky roka sa ani veľmi neteší. „Pre mňa je to depresívne obdobie. Deti sú na tom ešte dobre, i keď maličká Lujzička to ešte ani veľmi nevníma. Chlapci už sú na tom horšie a keď sme písali zoznam pre Ježiška, ich jediným prianím bolo, aby sa im vrátila mamička,“ prezradil detaily predvianočnej nálady smutným hlasom.

Blížiace sa sviatky strávia v kruhu rodiny, s rodičmi Nadeždy aj s jeho vlastnými rodičmi. „Chcem, aby deti mali pocit Vianoc. Rád by som im nejako vyčaril úsmev na tváričkách,“ prezradil, o čom sníva zúfalá hlava rodiny.

Pátranie nepomohlo

Napriek tomu, že do pátrania po nezvestnej Nadežde sa okrem polície zapojili aj dobrovoľní pátrači, ktorí použili napríklad aj drony, výsledok sa nedostavil a nič nenašli. Ľubošovi tak ostali len oči pre plač a životnú lásku sa mu zatiaľ nepodarilo nájsť, a tak deti pomaly pripravuje na prvé Vianoce bez hrejivého objatia mamičky. „Pri každej dôležitej udalosti, akými sú sviatky, narodeniny či meniny niekoho z nás, sa deti vždy pýtajú na Naďu. A v pondelok má meniny,“ dodáva so strachom, že opäť bude musieť deťom odpovedať na otázky, na ktoré sám nepozná odpoveď a o deň na to zasadnú k štedrovečernému stolu, kde sa situácia zopakuje. Napriek tomu však dúfa v zázrak, že sa so ženou opäť stretnú. „Chcem poďakovať ľuďom, ktorí mi ju stále pomáhajú hľadať, aj keď je okolo nej obrovská záhada,“ uzavrel.

Nezvestná Nadežda Ondejková (40)

Otvoriť galériu Nadežda Ondejková Zdroj: pzsr

Opis osoby: žena zdanlivého veku 35 rokov, štíhlej postavy, 175 cm vysoká, zelenohnedé oči, hnedé vlasy po ramená

Opis oblečenia: čierna prešívaná bunda po stehná, sivočierny nákrčník, pravdepodobne modré rifle a čierne čižmy

Ako prebiehalo pátranie

14. január

- Nadežda odišla z domu

15. január

- Matku troch detí začala hľadať rodina a dobrovoľníci

16. január

- Oficiálne po nej začala pátrať aj polícia

17. január

- Zapojili sa aj dobrovoľní pátrači z Trenčína

2. marec

- Ďalšia oficiálna pátracia akcia v Rusovciach

Apríl - december

- pátranie bez úspechu