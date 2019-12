Rusi uzavreli na štyri dni celý Kerčský prieliv: Vypne Putin dopravu kvôli výletu?!

Rekonštrukcia či papalášizmus? Ruské ministerstvo v sobotu uzavrelo Kerčský prieliv a lodiam odporučilo nevstupovať do oblasti Krymského mosta z dôvodu „dočasných prác“. Podľa zahraničného analytika za tým nie je rekonštrukcia, ale Putin, ktorý chce byť za každú cenu pri otvorení trasy.

Ruské ministerstvo dopravy informovalo o uzávierke strohým oznamom. „V čase od 0.00 hod. 21. decembra 2019 do 23.59 hod. 24. decembra 2019 sa plavidlám neodporúča vstupovať do oblasti Krymského mosta z dôvodu dočasných prác,“ stálo v ozname.

Šéf dozornej rady nadácie Majdan pre zahraničné veci a šéfredaktor portálu BlackSeaNews Andrij Klymenko za tým vidí niečo iné. „Ministerstvo dopravy Ruskej federácie sa 20. decembra 2019 len tak rozhodlo a jednoducho zablokovalo plavbu cez Kerčský prieliv na štyri dni - od 21. decembra do 24. decembra. Prečo? Pretože samotný ruský prezident pôjde 23. decembra vlakom cez (Krymský) most - a prvý vlak bude uvedený do prevádzky 24. decembra,“ tvrdí Klymenko.

Prvý vlak vypravený z Petrohradu by mal do krymského Sevastopoľa doraziť v utorok 24. decembra a Putin vraj chce byť pritom. Bol to práve ruský prezident, kto slávnostne otvoril Krymský most cez Kerčský prieliv, ktorý sa stal so svojimi 19-timi kilometrami najdlhším mostom v Európe. Avizované vlakové spojenie bude železničnou premiérou tohto mosta. Ukrajina projekt stavby mosta odsúdila nielen ako porušenie svojej suverenity a územnej celistvosti, ale aj v súvislosti s nízkou výškou mosta, čo Ukrajine komplikuje námornú nákladnú prepravu.

Vlak z Petrohradu do krymského Sevastopoľa

dĺžka trate: 2 741 km

čas prepravy: 43,5 hodiny

cena lístka: 50 €